In ‘Nu ik er nog ben’ bundelt striptekenaar Dick Matena zijn openhartige columns

‘Toen ik jong was wilde ik helemaal geen striptekenaar worden, maar droomde ik van een baan als sportjournalist.’ Een ontboezeming van Nederlands productiefste stripmaker, de 80-jarige Dick Matena. Hij schrijft sinds 2014 autobiografische columns voor het stripblad Eppo, die zijn gebundeld onder de titel Nu ik er nog ben.

Matena komt soms heel openhartig uit de hoek. Hij vertelt bijvoorbeeld dat zijn idool Hans G. Kresse ooit was gevraagd een doek te schilderen waarop al diens striphelden figureren. Kresse was niet blij met het resultaat en Matena begrijpt waarom: ‘Ik vond het nogal een ééndimensionaal geheel, vlak, zonder veel diepte en gespeend van enig leven in de figuren, die, leek het, vrij willekeurig over het doek verspreid stonden, lagen en zaten. Zelfs de natuur zag er doods uit en het geheel had op een merkwaardige manier iets kitscherigs.’ Memorabel is ook de column ‘Parijs, Woody en ik’, waarin hij ontdekt dat de speelfilm Midnight in Paris van Woody Allen wel héél veel lijkt op Matena’s eigen verhaal Sartre en Hemingway. Hij houdt echter een slag om de arm: ‘In bewust plagiaat wilde ik ook niet geloven, daarvoor was mijn bewondering voor Allen te groot.’

Dick Matena: Nu ik er nog ben – Autobiografische columns. L; 208 pagina’s; € 22,95.