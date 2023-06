In ‘Niet niks’ schrijft Hiske Dibbets onopgesmukt over haar naderende dood ★★★★☆

Hiske Dibbets Beeld Daya Cahen

Halverwege Niet niks van Hiske Dibbets (55), over haar leven met uitgezaaide darmkanker, vraagt een jonge arts-assistent haar: ‘Wilt u gereanimeerd worden als er straks iets misgaat bij de operatie?’ Ja, antwoordt Dibbets. De arts-assistent vraagt of ze dat wel zeker weet. ‘U bent namelijk ongeneeslijk ziek.’ Alsof Dibbets dat niet weet – logisch dat ze pissig wordt: ‘Wat dacht ze wel? Begreep ze dan niet dat juist voor een palliatieve patiënt tijd alles is? Voor mij waren een paar extra weken misschien wel meer waard dan een heel jaar voor iemand anders.’

Een jaar met de dood op mijn hielen luidt de ondertitel van het boek en als het iets duidelijk maakt is het wel hoeveel haast iemand in Dibbets’ situatie krijgt. Niet om nog grootse en meeslepende dingen te beleven, maar om simpelweg door de stad te fietsen, een broodje te eten met man en kind. Haar halve leven heeft Dibbets over een ander, mooier bestaan gefantaseerd, het liefst aan de Italiaanse of Griekse kust. Nu wil ze niets anders dan haar oude, gewone, onvolmaakte leven terug.

Schrijven wat je wilt

Het is een inzicht dat wel vaker opduikt in het genre – een genre overigens waar Dibbets zelf voorheen niets mee had. Als manuscriptbeoordelaar voor een uitgeverij schoof ze niet alleen Kluuns Komt een vrouw bij de dokter als waardeloos opzij (‘Ik had de grootste verkoophit van de eeuw gemist’), ook andere ziektegeschiedenissen boeiden haar niet. Dat ze nu toch ‘het zoveelste verhaal over kanker’ publiceert komt, schrijft ze, doordat ‘het me eigenlijk niet zoveel kon schelen dat mijn verhaal over mijn ziekte ging. Ik nam afstand van al die dogma’s die ik mezelf vroeger had opgelegd. Ik kon schrijven wat ik wilde.’

Dus schrijft Dibbets over de radeloosheid en de rouw die onvermijdelijk komen met het naderende levenseinde, over het tweesporenbeleid dat menig terminaal zieke zal herkennen (‘Uiteindelijk besloot ik om een magisch-realistische houding tegenover mijn ziekte aan te nemen. Ik zou nuchter blijven en ondertussen in het onmogelijke geloven’) en over het recht op hoop: zelfs haar beste vriendin, die arts is, mag het niet wagen te twijfelen aan het nut van nóg een kuur.

Ontnuchtering

Een sjamaan in Druten, die wierook brandt en langdurig voor Dibbets trommelt, geeft haar het advies haar dood te accepteren. In de trein terug naar Amsterdam vraagt ze zich af waar ze in godsnaam mee bezig is. Ontnuchterender kan de hoop op een wonder niet om zeep worden geholpen – in een slaapkamer in Druten, door iemand die niets minder dan een healing had beloofd.

Behalve over de dood en het op afstand houden ervan schrijft Dibbets over haar leven: het kunstenaarsmilieu waarin ze opgroeit, de ruzie met haar vader, de liefde voor haar man en dochter. De zielsgelukkige middag, ooit, gedrieën in Hotel Gronchi in Pisa, waar ze picknickten op bed. Je voelt de urgentie: alles moet vastgelegd voor het te laat is, want ‘uiteindelijk was er maar één ding erger dan sterven en dat was nooit te hebben geleefd’.

Ja, nog een bekend inzicht uit het genre, maar terecht dat het Dibbets niet kon schelen; de algemene waarheden in Niet niks komen ongenadig binnen door de onopgesmukte taal, onderkoelde humor en zorgvuldige opbouw van het verhaal. Dat een zeldzame ontmoeting met een arts die nu eens wél de tijd neemt ook al bijna een cliché is, ligt niet aan de schrijver. Dat is erg genoeg.

Hiske Dibbets: Niet niks – Een jaar met de dood op mijn hielen. Balans; 232 pagina’s; € 20.