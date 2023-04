In ‘Hier is het gebeurd’ toont Ad van Liempt de sporen van de nazi’s in het Duitse landschap ★★★★☆

Ad van Liempt en Rolf Baas Beeld rv

Is er een vorm van geschiedschrijving die letterlijk meer to the point is dan het bezoeken van plaatsen waar de dingen zijn gebeurd en opschrijven wat je ziet, wat er nog herinnert aan wát er is gebeurd?

Dat doet Ad van Liempt in Hier is het gebeurd – 50 plekken in Hitlers Duitsland om bij stil te staan. Met landschapsfotograaf Rolf Baas reisde hij kriskras door Duitsland om stil te staan bij het verleden – meestal verbijsterd over de banaliteit van het ‘beladen erfgoed’ en soms verbaasd over de schoonheid van het landschap waarin het kwaad zich afspeelde. ‘De nazi’s hadden de eigenschap om de gruwelijkste daden vaak op de fraaiste plekken te plegen’, schrijft Van Liempt in zijn inleiding.

Over de auteur

Bert Wagendorp is columnist van de Volkskrant en schrijver.

Eerder hanteerden Van Liempt en Baas dezelfde methode in Nederland, wat resulteerde in Hier is het gebeurd – 50 plekken uit de bezettingstijd om bij stil te staan. Niks ten nadele van Nederland – er zijn ook hier genoeg plaatsen die, als je ze eenmaal hebt ‘geladen’ met hun geschiedenis, iets huiveringwekkends krijgen – maar in Duitsland is het allemaal indringender: we bevinden ons op de geboorteplekken van de nazi-gruwelen.

Als Van Liempt in de villa van Joseph Goebbels komt, in Wandlitz in het verre oosten van Duitsland, en diens werkkamer betreedt, realiseert hij zich dat dit dus de serene plek is waar Hitlers propagandaminister in februari 1943 de beruchte speech schreef waarin hij even later in het Berlijnse Sportpalast vijftienduizend aanhangers vroeg of ze ‘den totalen Krieg’ wilden – waarna de toehoorders euforisch ‘Ja!’ schreeuwden.

Nuchter maar niet onaangedaan

Ad van Liempt is een voormalig journalist en historicus met een diepe fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog, onderwerp van een tiental boeken van zijn hand. Hij heeft de nuchtere pen van de verslaggever, maar dat betekent niet dat hij de gebeurtenissen bij elk van de vijftig plekken onaangedaan noteert. Dat kan ook niet: in het voormalige concentratiekamp Bergen-Belsen – nu een heideveld met een gedenknaald en gedenkstenen voor onder anderen Anne en Margot Frank – herinnert hij zich als wandelende oorlogsencyclopedie de beelden die cameraman Mike Lewis schoot toen hij op 15 april 1945 het kamp binnenreed, ‘misschien wel de gruwelijkste beelden die de wereld ooit te zien kreeg’. Er stierven in Bergen-Belsen 70 duizend mensen.

Hoe de vijftig plekken uit de periode 1933-1945 zijn geselecteerd, wordt niet helemaal duidelijk. Behalve op geografische spreiding hebben de auteurs vooral gekozen op basis van hun eigen intuïtie. Natuurlijk zijn er de concentratiekampen (Sachsenhausen, Ravensbrück, Dachau) en de plaatsen waaraan Van Liempt en Baas niet voorbij konden gaan (Bad Wiessee, Berchtesgaden, Am Grossen Wannsee in Berlijn, Dresden). Maar juist waar Van Liempt min of meer onbekende verhalen kan vertellen, krijgt het boek kracht.

Zoals in Erfurt, waar de firma Topf & Söhne was gevestigd, die in de nazitijd goede zaken deed met de bouw van de ovens waarin de slachtoffers werden verbrand in de concentratiekampen. Of de Hofgarten in München, waar vanaf juli 1937 de tentoonstelling Entartete Kunst werd georganiseerd en waar meer dan zeshonderd kunstwerken werden getoond die het publiek met afschuw moesten vervullen: de ‘uitwassen van waanzin’, ‘het werk van nietskunners’ en van ‘ontaarding’ zoals Anton Ziegler, de nazi-gezinde professor aan de Münchense kunstacademie het bij de opening verwoordde. Tot de ‘ontaarden’ behoorden kunstenaars als Klee, Kokoschka, Dix, Kandinsky en Nolde.

Betonnen kolos

Elf van de vijftig beladen plaatsen zijn terug te vinden in de hoofdstad van het Derde Rijk, Berlijn – voorbestemd om onder leiding van rijksarchitect Albert Speer uit te groeien tot wereldhoofdstad Germania. Ter meerdere eer en glorie had die een triomfboog ontworpen die de Arc de Triomphe moest kleineren: een betonnen kolos van 117 bij 170 meter. Om te testen of de ondergrond daar wel op was berekend, werd besloten tot de bouw van een Schwerbelastungskörper, een cilinder die was gevuld met 12.650 ton beton. De Naziklotz wordt het ultieme symbool van hoogmoedswaanzin tegenwoordig genoemd. Hij staat in de General-Pape-Straße in de wijk Tempelhof, waar hij langzaam maar zeker wegzinkt in de aarde.

Hier is het gebeurd is geen vrolijk stemmend boek, vooral wanneer je beseft dat de wereld voortdurend werkt aan nieuwe schuldige plekken – al kunnen die er ook niets aan doen. Het boek laat zien hoe het kwaad steen voor steen in de steigers werd gezet, hoe onschuldige plekken veranderden in plaatsen waar massamoorden werden beraamd. Nu, constateert Van Liempt, zijn ze opvallend vaak getransformeerd tot wat in het Duits een ‘Mahnmal’ heet, een plaats van vermaning en waarschuwing: pas op, zo gewoontjes, zo ambachtelijk zien de plekken van de verschrikkingen eruit.

Ad van Liempt en Rolf Baas: Hier is het gebeurd – 50 plekken in Hitlers Duitsland om bij stil te staan. WBooks; 175 pagina’s; € 29,95. Met QR-code voor zes podcasts o.l.v. Margriet Vroomans.