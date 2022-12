In het derde deel van Antonio Scurati’s Mussolini-reeks zijn de parallellen met het heden onmiskenbaar

Beeld Sarah-Yu Zeebroek

‘Dit boek verhaalt hoe een oorlog ontstaat. Een verwoestende oorlog in het hart van Europa, met moedwillige veroveringszucht ontketend tegen aangrenzende, aanverwante volkeren, met verwoestende wreedheid uitgevochten.’

Nee, dit gaat niet over de oorlog in Oekraïne en de wreedheid van de Russische president Vladimir Poetin. Het zijn de eerste woorden van M – De laatste dagen van Europa, deel drie van Antonio Scurati’s wereldwijd vertaalde romanreeks over de fascistische dictator Benito Mussolini. Na de opkomst van het fascisme rond 1920 en de installatie van het regime in de jaren daarna draait het in dit deel om Mussolini’s toenadering tot Hitler en zijn besluit om zij aan zij met de Duitsers te vechten – tot afkeer van een groot deel van de Italianen. De Nederlandse versie verschijnt eind mei, maar speciaal voor dit Verheugnummer mocht de Volkskrant van de vertaler alvast de eerste pagina’s inzien.

De parallellen met het heden zijn onmiskenbaar, dat ziet Antonio Scurati (1969) zelf ook, zegt hij aan de telefoon vanuit Milaan. Het was een van de redenen om de onheilspellende ondertitel te kiezen. ‘De Tweede Wereldoorlog heeft in zekere zin een einde gemaakt aan de Europese beschaving. Later, na de oorlog, is die beschaving uit haar as herrezen, maar ze was echt een tijd dood. Met de oorlog in Oekraïne voltrekt zich nu weer een catastrofe waarbij heel Europa betrokken dreigt te raken. Dus in zekere zin beleven wij nu ook de laatste dagen van dit Europa.’

Archetype van de populistische leider

Toch is Scurati tijdens het schrijven helemaal niet zo bezig met de actualiteit. ‘Mijn hele roman is gebaseerd op historische bronnen; dat is mijn materiaal. Ik ga niet bewust op zoek naar echo’s van het heden, al dringen ze zich soms op. Het zijn vooral lezers en journalisten die me steeds weer wijzen op de overeenkomsten tussen toen en nu.’ Onlangs schreef Pulitzerprijs-winnaar George F. Will in The Washington Post nog een column over het huidige Rusland aan de hand van Scurati’s romans, onder de kop: ‘Putin is doing his best to out-fascist Mussolini’.

Waarom leent juist Mussolini zich zo goed voor dit soort vergelijkingen? Scurati: ‘Hij is het archetype van de populistische leider; ook voor Hitler is hij lange tijd een voorbeeld geweest. En juist dat type leider doet zich nu in allerlei landen gelden. Dat maakt mijn boeken erg herkenbaar, heb ik gemerkt, ook voor niet-Italiaanse lezers.’

De nieuwe M (iets minder dik dan de vorige twee) begint in het hoofd van een vertwijfelde professor: ‘Dood ik ze en red ik miljoenen levens, of dood ik ze niet en red ik het mijne?’ In een filmische scène vol klinkende zinnen – zo kennen we Scurati – wacht de archeoloog Ranuccio Bianchi Bandinelli de komst van Adolf Hitler af op het gloednieuwe station Roma Ostiense. Het is 3 mei 1938 en de komende dagen zal hij ‘toeristische gids spelen’ voor Mussolini en zijn Duitse gast. Tenzij hij besluit hen te vermoorden. ‘Aldus het keuzemenu van de eeuw’, vervolgt de verteller. ‘Sterven, afgemaakt, gekeeld, gevild, gevuld worden voor het feestmaal van de pestgoden, dat kennen we wel. Maar doden is andere koek. Doden of niet doden, dat is het hele dilemma.’

‘Ik voelde de plicht me uit te spreken’

In Italië bracht de verschijning van het boek veel reuring teweeg, maar niet zozeer vanwege de inhoud. ‘Mijn roman kwam eind september uit, midden in verkiezingstijd. De extreem-rechtse partij van Giorgia Meloni, die uiteindelijk heeft gewonnen, heeft wortels in het fascisme en ik voelde als schrijver de plicht om me daar in interviews over uit te spreken. Sindsdien ben ik hard aangevallen door de rechtse pers en word ik persoonlijk bedreigd – ja, nog steeds – maar daar praat ik liever niet over. Zo is het helaas; andiamo avanti, het leven gaat door.’

M – De laatste dagen van Europa is door lezers en recensenten net zo enthousiast onthaald als de vorige delen. Het kwam meteen boven aan de Italiaanse bestsellerlijsten en ligt al maanden hoog opgetast in de boekhandels – met een opmerkelijk omslag, helemaal in de stijl van de nazivlag.

De Nederlandse vertaling krijgt een vergelijkbare cover. Heeft Scurati daar nog commentaar op gehad? ‘Nee, hier in Italië helemaal niet. Toen het boek net uit was, had ik een Duitse tv-ploeg op bezoek en die schrok zich kapot. Dit kan écht niet in Duitsland, zeiden ze, dat omslag moet anders. Daar zie je het grote verschil in onze omgang met het verleden: Italië heeft het fascisme nooit op die manier veroordeeld. Mussolini’s Mars op Rome is dit jaar nog herdacht met een optocht vol fascistische vlaggen en symbolen. De autoriteiten laten het gebeuren, terwijl verheerlijking van het fascisme bij wet verboden is! Mensen met fascistische sympathieën voelen zich nu weer vertegenwoordigd in de regering – en ze vallen mij aan.’