In ‘En toen ging hij’ laten activistische post-hippies zich in al hun alledaagsheid zien ★★★☆☆

Jannah Loontjens Beeld Keke Keukelaar

Jannah Loontjens maakt in En toen ging hij meteen duidelijk dat ze het persoonlijke wil koppelen aan de geschiedenis. Dat doet ze door in de eerste alinea Ebba, onze gids in deze roman, te laten vertellen dat in dezelfde week dat de charismatische Zweedse premier Olof Palme in Stockholm werd vermoord (dat was op 28 februari 1986) haar moeder Josefin werd gearresteerd. Niet dat die laatste iets met de moord te maken had, maar Olof Palme speelde wel een sleutelrol in de posthippie-achtige, politiek actieve vriendengroep waarvan Josefin deel uitmaakte en waarmee Ebba (die dan net 16 is geworden) opgroeide. Palme was een politiek richtsnoer, een moreel kompas, een voorbeeld.

Verderop in het boek problematiseert Ebba haar ambitie om het verhaal van de groep mensen met wie ze opgroeide in te bedden in ‘het grotere verhaal van macht en politiek’. Door je herinneringen op te schrijven, zo zegt ze, reduceer je ze en zet je ze vast ‘als acteurs in films’. En, zo vraagt ze zich in een andere passage af, ‘hoe vat je een tijd samen, en hoeveel zicht heb je erop als je er middenin zit (…)?’

Over de auteur

Maarten Steenmeijer is boekenrecensent van de Volkskrant. Hij is hispanist en vertaler.

Dit zijn op zichzelf interessante kwesties, maar ze worden niet erg overtuigend uitgewerkt. En, belangrijker nog, ze weerspiegelen zich niet erg consequent in Ebba’s vertelstijl, die niet, zoals je op grond van dit soort beschouwende passages zou mogen verwachten, doortrokken is van twijfel, en voorbehoud, maar overwegend recht door zee is.

En wat is, om nog iets te noemen, nu eigenlijk de meerwaarde van Ebba’s uitvoerige uitleg dat zij niet alleen de hoofdstukken die in de ik-vorm staan vertelt maar ook de delen van het boek die vanuit een extern perspectief zijn geschreven? Het was spannender geweest – en ook meer in lijn met de meerduidigheid waarvoor Ebba in haar rol van verteller op de bres staat – als dit in het midden was gelaten.

En toen ging hij was beter af geweest zonder dit soort literair-theoretische interrupties. De roman moet het evenmin hebben van de plot en subplots, maar dat is wél als compliment bedoeld. Het duurt een hele tijd voordat we weten waarom Ebba’s moeder is gearresteerd en hoe het precies met haar vader zit. Ook moeten we lang wachten voordat er meer duidelijkheid komt over de rol die de Amerikaan Michael, zelfverklaard Vietnamdeserteur en een van Josefins minnaars, nu precies speelt. Dit soort plotlijnen geven structuur en vaart aan de roman, al zijn ze niet het voornaamste ingrediënt dat ons aan Ebba’s verhaal kluistert.

Beeld De Geus

En toen ging hij is op zijn sterkst als zedenschets, meer nog dan als portret van een generatie. Op papier lijkt de vriendengroep van Ebba’s moeder een kleurrijk gezelschap waarover de schrijver uit kan pakken. Zo heb je, naast een alleenstaande moeder die een strafblad krijgt (Josefin), onder meer een feministische pornoactrice (Britta), een Soedanese kunstschilder (Osama), een getraumatiseerde Vietnammilitair (James) en een Nederlandse drugsdealer (Bob). Maar Loontjens’ roman laat deze personages en hun handel en wandel vooral in hun alledaagsheid zien. De gesprekken (over Palme, de apartheid in Zuid-Afrika, het westerse kolonialisme), het politiek activisme, de verschuivende onderlinge verhoudingen, het gehannes in de liefde: groots of dramatisch wordt het vrijwel nergens, alles kabbelt mee in de stroom van het gewone leven.

Dat is het bijzondere van En toen ging hij en dat geeft deze roman een eigen sfeer, die bijvoorbeeld als effect heeft dat een passage over een spontane pannekoekenbaksessie in de Zweedse bossen diepere indruk maakt dan een schietincident. Of dat een werkelijk prachtig fragment over de sneeuwpopkop die kunstenaar Osama maakt meer bijblijft dan de verwikkelingen rond de steun aan het Zuid-Afrikaanse verzet tegen de apartheid.

En toen ging hij laat je vanwege zijn onevenwichtigheid al met al achter met gemengde gevoelens. En ook met een prangende vraag: waarom heeft het boek zo’n Bouquetreeksachtige titel?