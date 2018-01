In een notitieboekje van Etty Hillesum trof Arjan Peters de psychiater aan die meer schrijvers inspireerde

Dat we weten wat Anne Frank (1929-1945) in het achterhuis las, en welke passages haar troffen, komt door het Mooie-zinnenboek dat ze daar in een smal kasboek bijhield, en dat in 2004 in facsimile is gepubliceerd.



Ook Etty Hillesum (1914-1943) hield in de oorlog een dagboek bij, zoals we weten sinds de sensationele publicatie daarvan in 1981. Maar ook zij noteerde daarnaast, met haar vriendin Henny Tideman, in het boekje Levenskunst - Gedachten van week tot week, citaten van inspirerende denkers en schrijvers als Rilke, Jung, Rathenau en Van Eeden.



Ook dat boekje uit 1942 is nu in Veel mooie woorden in facsimile verschenen, met toelichtingen bij alle genoteerde gedachten (Verloren; euro 29,-).