In een blokhut ver van de bewoonde wereld hield je van mij - toen was de oploskoffie op en de liefde voorbij

Ensin rakastit minua.

Eerst hield je van mij.



Sitten et enää rakastanut minua.

Toen hield je niet meer van mij.



Mökillä Suomessa, kaukana sivistyksestä.

In een blokhut in Finland, ver van de bewoonde wereld.



Pikakahvi on loppunut.

De oploskoffie is op.



Valkoiset pavut tomaattikastikkeessa ovat loppuneet.

De witte bonen in tomatensaus zijn op.



Ja et tiedä, mitä rakkaus on.

En jij weet niet wat liefde is.