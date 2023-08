In een beknopte reisgids vertelt Ilja Leonard Pfeijffer wat er te zien is in zijn zelfbedachte land

Reisgids van Mocanië, het land dat Pfeijffer zelf bedacht. Beeld Lina Selg

Wanneer Ilja Leonard Pfeijffer een goed idee heeft, voert hij het uit. Zo ontstaat een oeuvre van steeds grotere en grootsere romans en het was niet anders toen hij een schoolgaande jongeman was. Er zijn meer kinderen die een fantasieland bedenken, en ook een bijbehorende eigen taal is vaker vertoond. De grondigheid waarmee Pfeijffer zijn land Mocanië bedacht, is wél uitzonderlijk. Mocanië heeft een plek op de wereldkaart, een wegennet, bijzondere flora en fauna, eigen wetten, regels, geschiedenis, literatuur, klederdracht, een voetbalcompetitie en een stabiele economie. En dan is er dus nog die taal, niet alleen met een aparte woordenschat maar ook met een eigen alfabet en grammatica.

De ligging van Mocanië. Beeld Lina Selg

Voor de toerist naar Mocanië is er een reisgids waarin de bezienswaardigheden worden beschreven. Die is in het Nederlands geschreven, zodat ook de mensen die het Mocaans niet machtig zijn (iedereen behalve Pfeijffer zelf dus) de bijschriften kunnen lezen bij Het verhaal der beelden, zoals de reisgids heet, ondertitel: Vele prachtige foto’s vertellen ons over het land der sterren.

Dat gaat zo: ‘De Bordon-fontein staat voor het Kloefna-museum en is genoemd naar de Burgemeester van Steppoli (1874-1959). De makers zijn onbekend.’ Of: ‘De laan met flats aan de overkant van de rivier is de Broel-ra, de suizende, bruisende levensader van nachtelijk Boros. Het is een aaneenschakeling van casino’s, nachtclubs, cafés, sjieke restaurants, bioscopen etc.’ En ook: ‘Deze prachtige foto is van een landschap op Zuid-Oost Vaksjo. De rivier in het midden is de Workin, een zijrivier van de Toeroe.’

‘Prachtige foto’s’ van Mocanië. Beeld Lina Selg

De teksten beschrijven foto’s die de jonge Ilja in tijdschriften heeft gevonden. Bij de ‘Bordon-fontein’ staat een afbeelding van de Trevifontein in Rome, de mondaine Broel-ra is wat lastiger te identificeren, maar dat landschap op Zuid-Oost Vaksjo is herkenbaar als Luxemburg: het is een ansichtkaart van hotel Bel-Air te Echternach.

Het zijn pogingen om bestaande beelden te vinden bij een land dat alleen in de verbeelding bestaat, en daar wringt iets. Waar de uitleg van de grammatica in een uitpuilende multomap zit gepropt, is het schriftje van deze reisgids nog niet voor de helft volgeschreven. Niet dat er over de Mocaanse locaties niet voldoende geschreven kan worden. Integendeel, dit fantasieland zou het decor gaan vormen van meerdere boeken van Pfeijffer: de zogenaamde Steppoli-tetralogie.

Steppoli is niet de hoofdstad van Mocanië maar wel de interessantste stad, zo licht hij toe in Brieven uit Genua: ‘Waar Boros een stad is van ambtenaren, bankiers en imposant marmer, is Steppoli een stad van kunstenaars en uitvreters.’ Dat zullen we weten ook: in de Steppoli-boeken draait het om misdaad en misleiding, seks en straf. Allemaal onderwerpen waarover de 14-jarige Pfeijffer misschien wel durfde te dromen, maar niet te schrijven. Mocanië zou een poel van verderf worden. En de reisgids met ‘het verhaal der beelden’ bleef een veilig maar onvoltooid toevluchtsoord.