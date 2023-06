In ‘Duivelsvlucht’ speelt Leigh Bardugo met de clichés van het fantasygenre

‘Ik ben de uitverkorene. (…) Het klonk stupide, kinderachtig. Ik ben speciaal! Ik ben op een queeste!’, denkt hoofdpersonage Alex Stern in Duivelsvlucht van Leigh Bardugo.

Veel steviger had de auteur zich niet kunnen afzetten tegen de vergeelde clichés uit In de ban van de ring en Harry Potter, die bij sommige liefhebbers van het genre nog altijd onverminderd populair zijn. Toch omarmt Bardugo die clichés hier ook, ze speelt ermee en kneedt daarvan een volwassen tegenhanger van de Potter-saga. Ze verplaatst de setting naar de universiteit en wisselt de gezellige magie in voor een grimmiger variant, vol bloed, dood en echte consequenties.

Duivelsvlucht is het vervolg op het uitmuntende Het negende huis, dat op een rauwe manier thema’s als privilege, klassenverschillen en de corrumperende werking van macht aansneed.

In de opvolger resteren daarvan slechts echo’s. Zelfs dan is dit een uitstekend verteld verhaal, want Bardugo is een begenadigd schrijver. Niet voor niets werd een deel van haar eerdere young-adultwerk verfilmd als de fantasyserie Shadow and Bone op Netflix. Ook de boeken over Alex Stern lenen zich daar uitstekend voor, met hun soms filmisch aandoende scènes, hun charismatische personages en voldoende pathos om de ‘volgende aflevering!’-knop steeds opnieuw in te drukken. Niet vreemd dus dat Amazon Prime naar het schijnt al heeft toegehapt.

Leigh Bardugo: Duivelsvlucht. Uit het Engels vertaald door Niels van Eekelen, Mechteld Jansen en Jonas de Vries. Boekerij; 528 pagina’s; € 23,99.