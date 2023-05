In de romans van Juan Benet kom je nooit ergens aan, je blijft dwalen en verdwalen ★★★★☆

De Spaanse schrijver Juan Benet. Beeld Getty

In het in Interviews With Spanish Writers (1991) opgenomen gesprek met schrijver en ingenieur Juan Benet (1927-1993) vroeg de Amerikaanse hispanist Marie-Lise Gazarian Gautier hem hoe hij het toch voor elkaar kreeg om twee beroepen uit te oefenen. Dat was heel eenvoudig, antwoordde Benet. Hij had helemaal geen dubbele baan. Hij was ingenieur van beroep en schrijven deed hij in zijn vrije tijd. Even verderop in het gesprek zat Gazarian Gautier er opnieuw naast toen ze de kijk op de wereld van de schrijver bestempelde als kosmopolitisch. Niks van waar, Benet vond zichzelf helemaal geen wereldburger.

Nog maar een poging dan: was Benets werk niet verwant aan dat van boom latinoamericano-schrijvers als Mario Vargas Llosa? Dacht het niet, meende hij. Zijn romans waren Europees, of Spaans desnoods. Maar Latijns-Amerikaans, nou nee. De interviewer gaf niet op en bracht Región ter sprake, het ‘mythische gebied’ waar een groot deel van Benets werk zich afspeelt, dat symbool zou staan voor Spanje. Ook met deze veronderstellingen was de schrijver het niet eens. Región was geen mythisch gebied en ook geen zinnebeeld van Spanje, dat waren verzinsels van critici en academici.

Tegendraadsheid

Je zou Gazarian Gautiers interview kunnen lezen als de kroniek van een sisyfusarbeid. In dit opzicht lijkt haar gesprek met de dwarse Spaanse schrijver als twee druppels water op wat je ervaart als je zijn werk leest. Je probeert er greep op te krijgen, maar hoezeer je ook je best doet – en Benet lezen betekent: flink je best doen –, toch lukt dat maar niet. Dat maakte Je zult terugkeren naar Región (1967) meteen al duidelijk, Benets imposante debuutroman die de basis zou leggen van een van de meest eigenzinnige en tegendraadse oeuvres uit de moderne Spaanse literatuur.

Ruim een halve eeuw later is het boek dan eindelijk in het Nederlands te lezen dankzij M. Vanderzee, die niet alleen tekende voor de dappere vertaling maar daar ook een ‘begeleidend essay’ van dertig pagina’s aan toevoegde. Daarin kiest hij als invalshoek de parodie, een keuze die naadloos aansluit bij de ongrijpbaarheid van Je zult terugkeren naar Región. Vanderzee laat zien dat Benets roman het theater, het realisme, het modernisme en zelfs de parodie zelf parodieert. Maar, zo kun je je vervolgens afvragen, wat is deze roman zélf dan eigenlijk? Op die vraag krijg je geen antwoord en dat is waarschijnlijk ook de bedoeling.

Biedt Je zult terugkeren naar Región dan helemaal geen houvast? Is er geen verhaal, geen plot, geen historische context, geen plaats van handeling? Zijn er geen personages, geen vertellers? Ja, die zijn er allemaal wel, maar niet in de vormen, gedaanten en structuren die ons vertrouwd zijn. Zo begint de roman met een beschrijving van de omgeving van Región (letterlijk: Streek), maar die is zó overdadig en onmatig dat je erin verdwaalt. Ook is al snel duidelijk dat de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) de belangrijkste historische context is (al gaat de roman terug tot de prehistorie), maar die oorlog is in Región een karikatuur van de ‘echte’ oorlog.

Ook de plot – als daar al sprake van is in Je zult terugkeren naar Región – staat ver af van wat we gewend zijn. In een voormalige kliniek komt een paar decennia na de Burgeroorlog een vrouw (Marré) bij een dokter (Sebastián). Het grootste deel van de roman bestaat uit de dialoog tussen die twee, al heb je al snel de indruk dat je ellenlange monologen aan het lezen bent. Marré en Sebastián reageren niet of nauwelijks op elkaar, ze lijken op te gaan (en opgesloten te zitten) in hun eigen ‘verhalen’.

Maar ‘verhaal’ is op zijn beurt ook weer een term die veel meer coherentie suggereert dan er in feite is. Zeker, Sebastián vertelt over zijn vergeefse liefde voor María Timoner, het liefje van generaal Gamallo, en over zijn abrupt gesloten huwelijk met een vrouw die nooit echt zijn vrouw mocht worden. En ja, Marré (Gamallo’s dochter) vond tijdens de oorlog zowel grandeur als misère in de liefde.

Maar je moet goed zoeken naar de brokstukken van deze twee ‘verhalen’, overwoekerd als ze worden door een wildgroei van andere ‘verhalen’, van bovennatuurlijke gebeurtenissen en pogingen om die te duiden, van feitelijke beschrijvingen, van geschiedkundige verhandelingen en van complexe theoretische passages over onderwerpen als tijd en herinnering: ‘Het heden is al voorbij en alles wat ons rest is wat er op een dag niet is gebeurd; ook het verleden is al niet meer wat het was, maar wat het niet was. En alleen de toekomst, dat wat ons rest, is wat er is geweest (…).’ Dat werk.

Voor altijd een cultschrijver

Het zijn dit soort bespiegelingen, en ook de opvallend uniforme stijlen waarvan de vertellers (naast Sebastián en Marré is er ook nog een anonieme verteller) zich bedienen, die doen denken aan de romans van Benetbewonderaar Javier Marías. Maar minstens zo opvallend zijn de verschillen. Bij Marías vloeien de vertellersstemmen niet in elkaar over en dat is wel zo overzichtelijk. En, belangrijker nog: Benet construeert een kluwen, terwijl je bij Marías weet dat er altijd, hoeveel zijpaden hij ook inslaat, een plotlijn is waarnaar je terug zult keren.

In de romans van Benet kom je nooit ergens aan, je blijft altijd maar dwalen en verdwalen. Dat maakt hem tot een veel radicaler en weerbarstiger vertolker van wat Marías contar el misterio heeft genoemd: het mysterie vertellen oftewel ervaren in plaats van het te benoemen en onthullen. Geen wonder dus dat Benet altijd een cultschrijver is gebleven, terwijl Marías met zijn toch allesbehalve licht verteerbare romans wereldwijd een publiek vond.

