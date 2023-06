In de roman ‘Boze zomer’ schrijft Jan-Willem Anker ernstig maar niet zonder humor over de klimaatcrisis

De roman met politieke boodschap heeft geen goede naam. De veelstemmigheid van een goede roman lijkt in tegenspraak met de doelmatige eenduidigheid van de politieke slogan. Met Boze zomer probeert Jan-Willem Anker (1978) lezers die zich niet genoeg zorgen maken over de klimaatcrisis ervan te overtuigen om ongeruster en actiever te worden. In de roman wordt Nederland in de zeer nabije toekomst getroffen door een fatale droogte, waardoor de Rijn te voet overgestoken kan worden. De Veluwe gaat in vlammen op, inclusief het Kröller-Müller Museum. De koning spreekt zijn diepe medeleven uit vanuit zijn vakantieoord in Mozambique. Drinkwater wordt gerantsoeneerd, watermisbruik wordt zwaar gestraft, ‘waterwappies’ vermoeden een wereldwijd complot.

Ankers apocalyptische Nederland wordt niet zonder humor beschreven, maar een satire over de Nederlandse samenleving wordt Boze zomer niet. Daarvoor is de toon te ernstig. Er waait een droge, waarschuwende wind in deze roman. Op een goed moment richt Anker zich direct tot de lezer: ‘Wat doe je met wat je weet?’ Ankers eigen antwoord op die vraag is duidelijk: hij schreef een roman. Nu wij nog.

Jan-Willem Anker: Boze zomer. De Arbeiderspers; 192 pagina’s; € 20,99.