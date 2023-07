In ‘De Ottomanen’ wordt de relatie tussen de Ottomanen en de Europeanen boeiend geschetst ★★★★☆

Het was lente 1622, en sultan Osman II had grootse plannen. Ten eerste moest de invloed van het militaire elitekorps, de janitsaren, worden ingeperkt. Die hadden veel te veel macht vergaard. Daarnaast vond Osman dat de hoofdstad van het Ottomaanse Rijk verplaatst moest worden van Constantinopel naar Damascus. Die stad lag veel meer in het hart van het land. En hij wilde ook op hadj, naar Mekka. Want hij was een goede moslim.

Het was vragen om een opstand, en die kreeg hij ook. De janitsaren bestormden zijn paleis. Tientallen aanhangers van de sultan werden vermoord; Osman zelf werd gegrepen, over straat gesleurd, vernederd, mishandeld en vermoord. Dat wil zeggen, omdat hij zich heftig verzette tegen de strop greep een reus van een janitsaar hem bij zijn ballen ‘en putte hem uit totdat hij zijn ziel opgaf’. Marc Baer beschrijft het allemaal gedetailleerd.

Het gruwelijke lot van Osman II galmde lang na. Steeds wanneer een sultan of een van zijn ministers suggereerde dat het Ottomaanse Rijk achter ging lopen bij het Westen en dat het moest moderniseren, was er altijd wel iemand die begon over de ongelukkige Osman. Uiteindelijk viel er niet aan te ontkomen: met name de brutale inval van Napoleon in Egypte maakte duidelijk dat het rijk weerloos was. Maar het moest héél voorzichtig, het rijk was in wankel evenwicht. De sultans zagen zichzelf als de opvolgers van de Romeinse en Byzantijnse keizers, heersers over een multi-etnische, multireligieuze verzameling van volken. Het toelaten van westerse ideeën kon gemakkelijk leiden tot een heftige conservatief-islamitische reactie die dat evenwicht zou verstoren. Dat moest voorkomen worden. Maar dat was precies wat er gebeurde.

Hervormingen

Een aantal verwesterde bestuurders, de ‘Jonge Ottomanen’, dwong in de jaren 1840-1876 concessies af. Er kwam een grondwet, een parlement, vrijheid van drukpers, et cetera. De nieuwe sultan, Abdülhamit II, die regeerde van 1876 tot 1909, aanvaardde de hervormingen in eerste instantie. Maar na een rampzalig verlopen oorlog tegen de Russen op de Balkan stroomden tienduizenden moslimvluchtelingen het land in, en brak in de hoofdstad grote paniek uit. De Russen kwamen! En nog voordat de imams het volk konden oproepen het parlement en paleis te bestormen om de ongelovigen te verdrijven, draaide Abdülhamit de hervorming de nek om. Voortaan was het Ottomaanse Rijk nadrukkelijk islamitisch. En daarmee zette de ondergang in. Militairen, vrijmetselaars, soefi’s, Joden, christenen – overal broeide de onrust. En dat werd er niet beter op nadat in 1913 de nationalistische ‘Jong-Turken’ de macht grepen. Na negen chaotische jaren (en een Wereldoorlog) schiep Kemal Atatürk de Turkse republiek; de rest was voor de Engelsen en Fransen.

De Ottomanen is boeiend en diepgravend. Maar Marc Baer wil met zijn boek vooral duidelijk maken dat de geschiedenis van het Ottomaanse Rijk onlosmakelijk verbonden is met die van Europa. De Ottomanen hebben, aldus Baer, ‘een bijdrage geleverd aan tal van onderdelen van de ontwikkeling van Europa’. Als we dat accepteren zullen we onze opvattingen over bijvoorbeeld de oorsprong van de Renaissance, de Reformatie, de wetenschappelijke revolutie, tolerantie, slavernij en de Eerste Wereldoorlog flink moeten herzien. Op sommige terreinen liepen de Ottomanen vóór. Wat de Europeanen in de 17de eeuw met pijn en moeite ontdekten, namelijk dat het religieuze gezag ondergeschikt moest zijn aan het staatsgezag, dat wisten de Ottomanen toen al eeuwenlang. Baer wijst ook op minder fraaie kanten van de Ottomaanse beschaving, zoals de hardnekkig voortgezette slavernij. En genocide is volgens hem een Ottomaanse uitvinding.

Relatie tussen Oost en West

Baer heeft gelijk; in Europese geschiedenisboeken zijn de Ottomanen vooral in de voetnoten te vinden. Maar daar is een reden voor. Europeanen en Ottomanen raakte na 1600 vervreemd van elkaar, en kwamen na 1880 tegenover elkaar te staan. Het verhaal van het Ottomaanse Rijk laat zich uiteindelijk beter vergelijken met dat van Rusland, China, Japan en nog een hele reeks kleinere, krachtige, zelfbewuste naties die na 1800 geconfronteerd werden met de dynamische, expansieve, Noordwest-Europese beschaving. Wat te doen? De westerse technologieën waren welkom; noodzakelijk zelfs. Maar al die nieuwe, ‘vreemde’ ideeën waren dat niet. En die verspreidden zich onzichtbaar, oncontroleerbaar, als ziektekiemen. Alleen Japan doorstond die confrontatie. Het Ottomaanse Rijk ging roemloos ten onder. Elders lijkt de strijd nog lang niet gestreden.