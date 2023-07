In de boeken ‘Uit de shit’ en ‘Dan staat het gras als liefde’ krijgt de natuur een stem in de stikstofcrisis

Beeld Sarah-Yu Zeebroek

Stikstof is niet het probleem, maar een symptoom. Van een verstikkend systeem waarin boeren vastzitten en de natuur het onderspit delft. Hoe komen we uit die shit? Met ruige mest, schrijft Thomas Oudman, ‘correspondent voedsel’ bij website De Correspondent, in zijn boek Uit de shit. En met een hoop andere maatregelen die de relatie tussen landbouw en het ecosysteem in ere moeten herstellen.

In zijn betoog, een pleidooi voor meer boeren en minder vee, zoals de ondertitel luidt, beschrijft Oudman helder hoe we in de huidige situatie zijn beland. Dat verhaal is bekend: nadat toenmalig minister en later Eurocommissaris Sicco Mansholt halverwege de vorige eeuw de schaalvergroting van de landbouw had ingevoerd, was het hek van de dam. Het gebruik van stikstofkunstmest vervijfvoudigde in twee decennia. De productiedrang en -dwang nam draconische vormen aan. Het gevolg: mestoverschotten, broeikasgassen en stikstofpieken, met alle drastische gevolgen voor de biodiversiteit en waterkwaliteit, en gezondheidsrisico’s voor de mens door zoönosen en chemische bestrijdingsmiddelen.

De boer, die ploegde voort. En zag zijn aandeel in de omzet van de landbouwsector slinken tot nog maar 20 procent. De rest gaat naar leveranciers, afnemers en handelsbedrijven die elk belang hebben bij de status quo. Zoals Oudman terecht schrijft: ‘Boeren hebben geen verdienmodel, ze zíjn een verdienmodel.’

Over de auteur

Jean-Pierre Geelen werkt op de wetenschapsredactie van de Volkskrant als redacteur natuur en biodiversiteit. Hij schreef onder meer het boek Blinde vink – Hoe ik vogels leerde kijken.

Ontsnappen aan de stikstofcrisis (en andere problemen van de landbouw) is eenvoudig, volgens Oudman: stoppen met de import van veevoer en het gebruik van kunstmest. En: denken vanuit het ecosysteem. ‘Door op de juiste wijze gebruik te maken van het complexe web van bodemleven vol schimmels, bacteriën, wormen en nog eindeloos veel meer leven zouden zowel de landbouw als de natuur, en daarmee de mens, erop vooruitgaan.’

Geen monotone weides meer vol Engels raaigras, maar met verschillende soorten klaver, die stikstofbindende bacteriën herbergen. Met kruiden ook als weegbree, dat minder bemesting nodig heeft en nog beter tegen droogte kan. En met ‘ruige mest’: poep vermengd met stro. ‘Hiermee zet je de regenwormen aan het werk die verticale gangen graven, en pendelen tussen het oppervlak met mest en de diepe grondlagen. Wormen die de aarde luchtig maken, en ook groter organisch materiaal de bodem in trekken’, doceert Oudman.

Bioboeren

De gangbare koeien van het ras Holstein Friesian – magere dieren met enorme uiers – zijn vaak ziek, en krijgen daarom als kalf vaak standaard medicijnen tegen long- en darminfecties. Voor een maximale melkproductie krijgen ze Engels raaigras en snijmaïs, aangevuld met krachtvoer en mineraalsupplementen, waardoor ze vrijwel continu aan de diarree zijn, beschrijft Oudman. In een ecologisch verantwoorde veeteelt presteren rassen als Blaarkop, Fries Roodbont en Jersey veel beter. Dat heeft de correspondent Voedsel niet zelf verzonnen: zo’n vijfhonderd boeren bewandelen succesvol ‘de biologische weg’.

Samen met maatregelen als een duurzaamheidsbijdrage op de prijs van dierlijke producten en het doorberekenen van vervuilende producten aan de consument, waarvan de opbrengst kan worden gebruikt voor verduurzamen van boerenbedrijven, zou Nederland uit de shit zijn, betoogt Oudman.

Je kunt moeilijk zeggen dat het verhaal van de bioboeren onbekend is. Maar in het publicitaire geweld van de reguliere landbouwlobby en de bijbehorende politici (en publicisten), dreigt dit scenario onder te sneeuwen. Goed dus dat het weer eens wordt verteld. Oudman doet dat helder en gedegen, in een werk dat je zou kunnen zien als een constructieve tegenhanger van het tijdelijk populaire (maar weinig wetenschappelijke) pamflet De stikstoffuik van journalist Arnout Jaspers.

Een toekomst voor natuur

Datzelfde geldt voor Dan staat het gras als liefde van ecoloog Sander Turnhout. Zijn constatering ‘De vlaggen hingen terecht op z’n kop. Overal moet alles anders’ lijkt een steunbetuiging aan de protesterende boeren, maar hij keert zich juist tegen hun (gebrek aan) denken over natuur. In 62 columnachtige hoofdstukken zet Turnhout – ‘strategisch adviseur’ bij kennisorganisatie SoortenNL – zich af tegen de ‘academische luiheid’ van hen die roepen dat ‘de modellen niet deugen’ of op Twitter ‘alleen maar een vraag stellen’. Van de populisten die in hun vertragingstactieken zo lang schreeuwen om zekerheid (terwijl twijfel juist bij wetenschap hoort) ‘dat je zeker weet dat daar niet meer mee te werken valt’.

In plaats daarvan schetst hij ‘een toekomst voor natuur in Nederland’. Best ingewikkeld, want in het huidige klimaat moet de ecoloog waken voor cultuurscepticisme, schrijft hij. Hier en daar steekt het toch de kop op: ‘We kennen tegenwoordig meer logo’s dan boombladeren bij naam. Ik ook. Het aantal verschillende automerken dat je in de natuur ziet, is groter dan het aantal verschillende soorten dagvlinders.’

Turnhout, die zijn boektitel ontleent aan een gedicht van Jan Arends, bepleit net als Oudman een andere landbouw, met andere verdienmodellen, en zelfs een andere economie. Daarbij bedient hij zich van humor en prettige aforismen, bijvoorbeeld over de mens, die als enige in zijn eigen drinkwater poept. ‘Iedereen weet: een boer kan niet groen doen als ie rood staat.’ Of: ‘We weten al grofweg vijftig jaar dat we moeten verduurzamen, maar voorlopig kopen we vooral elektrische fietsen.’ Die fiets is in zijn ogen ‘energieverspilling’.

‘Praktische ideeën’

Turnhout besluit met 33 ‘praktische ideeën’. Rijp en groen door elkaar. De belangrijkste zijn wellicht dat natuur de ruimte moet krijgen en ‘bevrijd’ moet worden van de landbouw. Sommige ideeën klinken wel erg vaag. Zoals het ambtelijke ‘Werk met groene lijsten en stuur op verbetering in plaats van op achteruitgang’. Maar bij het slot van dit boek heeft de lezer allang begrepen welke kant het op moet met de landbouw en de natuur.

Dat die natuur geen stem zou hebben, een veelgehoord cliché, ontkent Turnhout: ‘De natuur spreekt voortdurend tegen ons’, verwijzend naar overstromingen, hittegolven en droogterecords. ‘We zijn alleen niet meer in staat om ook te luisteren.’

Met de stemmen van Oudman en Turnhout is de natuur in elk geval gehoord. De vraag blijft wie het horen wil.

Thomas Oudman: Uit de shit – Pleidooi voor meer boeren en minder vee. ★★★☆☆ De Correspondent; 160 pagina’s; € 15. Sander Turnhout: Dan staat het gras als liefde – Een toekomst voor natuur in Nederland. ★★★★☆ Noordboek; 176 pagina’s; € 19,90.

Beeld De Correspondent