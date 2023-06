In de biografie over Hans Keilson blijkt dat het verhaal over hem als miskende schrijver niet (helemaal) klopt

Beeld Martyn f. Overweel

Het leek een sprookje. Een man van 100, al een leven lang een onbekende schrijver, breekt eindelijk door met twee romans die worden herontdekt, bejubeld, vertaald en wereldwijd gelezen. Overal wordt hij geïnterviewd over zijn bijzondere leven. In Nederland bezoekt de van oorsprong Duitse schrijver voor het eerst en het laatst het Boekenbal, broos maar stralend. Een klein jaar later gaat hij dood.

Het is het verhaal van Hans Keilson (1909-2011). Het klopt, maar niet helemaal. Hoe het echt ging in dit verre van sprookjesachtige leven kunnen we lezen in Hans Keilson – Telkens een nieuw leven, de uitstekende biografie die Jos Versteegen, dichter en vertaler, over hem schreef.

Keilson was niet miskend. Al op zijn 23ste debuteerde hij, student medicijnen in Berlijn, met de roman Das Leben geht weiter, bij Fischer, niet de minste uitgeverij. Het boek bleef niet onopgemerkt. Wel verscheen het op een ongelukkig moment: net na de machtsovername door Adolf Hitler. Het boek is geïnspireerd op Keilsons jeugd in het stadje Freienwalde waar hij opgroeide als zoon van Joodse ouders die een kledingzaak runden. In de roman beschrijft hij de wurgende economische crisis, het groeiende antisemitisme, de ondergang van de winkel en de opkomst van de man met de snor die krijsende toespraken houdt. Dat was voor veel lezers een onprettig verhaal. In Freienwalde, waar Hans als Joods kind was getreiterd en buitengesloten, werden Hitler en Hindenburg ereburgers. Keilson zelf viel die eer in 1990 te beurt, 47 jaar nadat zijn ouders, eerder door de nazi’s verjaagd uit het stadje, in Auschwitz waren vermoord – de ironie van de geschiedenis.

Keilson beschouwde zich niet als een volbloed schrijver. Misschien nog meer als dichter, maar ook dat deed hij ‘erbij’, net als musiceren en sportlessen geven. Hij vond zichzelf allereerst een arts, iemand die mensen hielp. In 1934 voltooide hij zijn studie, maar omdat hij Joods was mocht hij zijn praktijkjaar alleen doen in Joodse ziekenhuizen, waar geen plaats was. Hij haalde zijn diploma als sportleraar en ging lesgeven.

Pas in 1947 zou hij in Nederland zijn artsexamen halen, waarna hij zich specialiseerde tot ‘zenuwarts’ en psychoanalyticus. In 1936 was hij met zijn Duitse vriendin Gertrud naar Nederland gevlucht en in 1939 kwamen ook zijn ouders. Gertrud, grafoloog, voorspelde bij het zien van Hitlers handschrift dat deze man ‘de wereld in brand zou steken’. In 1940 kreeg het stel een doodgeboren zoon, in 1941 een dochter. In 1943 dook Keilson onder, zijn ouders werden gedeporteerd.

Tijdens de onderduik schreef Keilson Komödie in Moll en Der Tod des Widersachers, de twee werken die in 2010 zoveel opzien zouden baren. Ook schreef hij 46 sonnetten, gewijd aan zijn geheime geliefde, Hanna, met wie hij een relatie had op zijn onderduikadres. Na de oorlog trouwde hij met Gertrud, die in 1969 overleed. Hij hertrouwde met Marita Lauritz, met wie hij nog een dochter kreeg. Marita vond na zijn dood de gedichten voor Hanna, en een dagboek. Zij vroeg aan Versteegen of hij de gedichten wilde vertalen. De vertaling, in 2016 verschenen, vormde de opmaat tot deze biografie.

De ondertitel is goed gekozen: Keilson wist zichzelf telkens opnieuw uit te vinden, als schrijver, als immigrant, als geliefde, als vader en als psychiater. Hij was opmerkelijk wendbaar en veerkrachtig. Dat maakt de biografie ook spannend en levendig. Versteegen laat zien hoe Keilson al zijn ervaringen, ook de negatieve, zinvol gebruikte. Na de dood van zijn ouders, zijn zoon en zijn vrouw wist hij wat rouwen was. Als slachtoffer van nazisme en holocaust hielp hij anderen: weeskinderen, onderduikkinderen, angstige of agressieve kinderen.

Daarbij was hij zijn tijd vooruit. Na de oorlog werd nog jarenlang gedacht dat getraumatiseerde kinderen er wel bovenop zouden komen, maar Keilson wist dat de verwerking in fasen verliep en dat trauma eigenlijk nooit overging. Het was al winst om erover te kunnen praten. In 1979 promoveerde hij op dit onderwerp en veel later werden zijn inzichten baanbrekend genoemd.

Dat gold ook voor zijn proza: toen het verscheen was de tijd er nog niet rijp voor. In Der Tod des Widersachers analyseert Keilson het fenomeen haat: vijanden kunnen niet zonder elkaar, ook in haat zit een perverse vorm van fascinatie. Zonder dat ze worden benoemd, gaat deze roman over Hitler en zijn slachtoffers. Deze analyse werd in 1947 slecht begrepen, alsof Keilson de wandaden van Hitler bagatelliseerde, wat hij uiteraard niet deed. Hij wilde deze zieke geest begrijpen. Treffend is wat Versteegen in de epiloog schrijft: ‘Had hij een gesprek met Hitler kunnen voeren, dan was het gegaan over wat er toch gebeurd was in zijn leven dat hij zo’n grenzeloze haat had ontwikkeld.’ Genegeerd werd het boek niet, al was het geen verkoopsucces. Het kreeg in Duitsland 78 besprekingen en werd in het Engels vertaald. Het Amerikaanse weekblad Time noemde het een van de tien beste boeken van 1962.

Het slotakkoord in 2010, nadat hij in The New York Times een geniale schrijver was genoemd, was denderend. Keilson genoot zichtbaar van de roem. Matthijs van Nieuwkerk vroeg hem, in DWDD, of dit nu ‘eindelijk gerechtigheid’ betekende. De schrijver, die ontspannen grapjes maakte, viel even stil. Nee, zei hij, gerechtigheid had er moeten zijn voor zijn ouders, niet voor hem. Dat hij de moord op zijn ouders niet had kunnen voorkomen, is hem altijd als een steen op de maag blijven liggen.

Jos Versteegen: Hans Keilson – Telkens een nieuw leven. Nieuw Amsterdam; 544 pagina’s; € 39,99.