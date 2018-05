In de 19de eeuw bleef het Huis van Oranje maar net overeind

Met dat oogmerk papte zijn oudste zoon, op nogal beschamende wijze, aan met Napoleon - de nieuwkomer die over het lot van oude dynastieën beschikte. Dat hij zijn zus Louise, na zijn derde ontmoeting met Napoleon, toevertrouwde 'geheel in de ban (te zijn) van de Eerste Consul', was nog tot daar aan toe. Napoleon maakte tenslotte op meer tijdgenoten een verpletterende indruk. Jaren later echter, sloeg hij zowel bij de Fransen als bij de Engelsen een modderfiguur met een onderdanige brief aan Napoleon waarin hij jammerde dat hij als heerser van het Duitse vorstendom Fulda door de koning van Pruisen in een anti-Franse coalitie was gerommeld. Of Napoleon hem dat vooral niet kwalijk wilde nemen. Als Napoleon bereid was hem in het bezit van Fulda te laten, zou hij voortaan een trouwe bondgenoot zijn. De keizer - de titel die de voormalige Eerste Consul zichzelf in 1804 had verleend - antwoordde daarop afgemeten: 'Uwe hoogheid zal het mij niet euvel duiden wanneer ik in Fulda een vorst wens die wél heer en meester is over zichzelf en die in staat is met mij in vrede te blijven leven.' Kort daarop was Willem Frederik verdreven uit Fulda, dat hem als compensatie voor genaaste bezittingen elders in Europa was toegewezen.



In zijn boek over de lotgevallen van de Oranjes in de negentiende eeuw schetst Jeroen Koch, gelauwerd biograaf van koning Willem I, een ontnuchterend beeld van hun statusverlies in Europa. Aanvankelijk telden ze nog mee te midden van de grote dynastieën, en was de latere koning Willem II nog een serieuze huwelijkskandidaat van de Britse prinses Charlotte (hij trouwde uiteindelijk met de Romanov-prinses Anna Paulowna), later moesten zij zich noodgedwongen liëren aan vorstenhuizen van de tweede en derde garnituur. Het was welbeschouwd een wonder dat de Oranjes konden terugkeren naar de gewesten waarover zij ooit het stadhouderlijk bewind hadden gevoerd. Als koninklijke familie nota bene. En als heersers over de noordelijke én de zuidelijke Nederlanden. De Oranjes hadden simpelweg het geluk dat hun dynastieke belangen na de val van Napoleon samenvielen met die van de geallieerde mogendheden.