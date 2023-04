In april leest de Volkskrant Leesclub de nieuwe roman van J.M. Coetzee. Leest u mee?

J.M Coetzee Beeld Fairfax Media / Getty

Deze maand buigen we ons in de Volkskrant Leesclub over de roman De Pool van J.M. Coetzee, onder leiding van Volkskrant-recensent Hans Bouman. De Pool is een compacte roman van slechts 152 pagina’s. We kunnen het boek dus wat meer ‘op de vierkante centimeter’ bespreken dan de dikkere romans van Ian McEwan, Maggie Shipstead en Hanya Yanagihara, die Bouman eerder besprak in de Leesclub.

We lezen het boek in het Nederlands, omdat het Engelstalige origineel pas in september verschijnt. Omdat Coetzee het Nederlands voortreffelijk beheerst, heeft hij de vertaling kunnen autoriseren. Op onze online-boekenpagina volkskrant.nl/lezen vindt u de mooie en uitgebreide leeswijzer van Hans Bouman. Leest u mee? U vindt ons op Facebook.