In ‘Ambon 1623’ plaats Adam Clulow een veelbesproken proces in een breder perspectief

Het lijkt een thriller waar 400 jaar na dato het laatste woord nog niet over is gesproken. Een Japanse huurling in Nederlands-Indië wordt in 1623 veroordeeld wegens hoogverraad, na een bekentenis die volgde op gruwelijke martelingen. Hij zou in opdracht van de Britten iets te nieuwsgierig hebben geïnformeerd naar de verdediging van een VOC-fort. De Japanner wordt onthoofd door het Nederlandse gezag, samen met twintig andere ‘complotsmeders’, onder wie tien Engelsen van een handelspost.

Deze ‘Ambonse moord’ in de regio Amboina, in de huidige Molukken, zou diepe sporen trekken in de betrekkingen tussen Nederland en Engeland. Nog eeuwen later, in de Tweede Boerenoorlog (1899-1902), werd het opgerakeld als voorbeeld van Nederlandse wreedheid. Want was er wel een complot? Of was het misschien een poging de Engelsen te weren uit het lucratieve Indië?

Adam Clulow, historicus aan de universiteit van Texas, ploegde zich door een berg archiefmateriaal en liet een website bouwen om zijn studenten (en lezers) via meerkeuzevragen zelf tot een oordeel te laten komen (amboyna.org). In Ambon 1623 plaatst hij het veelbesproken proces in een groter verhaal over de kwetsbaarheid van het koloniale succes, over slavernij en genocide.

Altijd was er angst, concludeert hij in zijn boeiende analyse van de koloniale denk- en leefwereld. Angst voor overvallen, voor onrust, complotten, angst om belaagd te worden, om wingewesten te verliezen. ‘Als je het proces van Amboina zorgvuldig beschouwt’, schrijft Clulow, ‘dan herinnert ons dat eraan dat de ‘VOC-mentaliteit’, als we zo’n uitdrukking mogen gebruiken, zowel door vrees als door zelfvertrouwen werd gedomineerd.’ En vrees was daarvan de belangrijkste.

Adam Clulow: Ambon 1623 – Angst en complotdenken aan de rand van een wereldrijk. Uit het Engels vertaald door Tristan en Frits Mostert. Van Wijnen; 320 pagina’s; € 29,95.