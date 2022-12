In 2023 krijgt de leermeester van Javier Marías een Nederlandse stem

Juan Benet Beeld Getty

Vijftig jaar geleden las ik Volverás a Región (1967) van Juan Benet voor het eerst. Dat moest, want ik studeerde Spaans en het boek stond op een leeslijst die we aan het begin van het tweede jaar dienden te verstouwen. Ik herinner me dat het een lange lijst was. Minstens dertig boeken, misschien wel vijftig. En ik herinner me ook dat het een hele kluif was, boeken lezen in een taal die je nog niet goed beheerste. Die handicap verklaart waarschijnlijk dat ze weinig indrukken hebben achtergelaten. Op één uitzondering na: Volverás a Región. Het was veruit het moeilijkste boek op de lijst. Ellenlange zinnen, héél veel woorden die ik niet kende, geen verhaal dat houvast gaf. Ik begreep nauwelijks wat ik las en toch werd ik gegrepen. Dit was anders dan anders, deze roman had iets. Een mistige sfeer, een donkere stijl, een eigen stem.

Dichte mist

Jaren nadat ik was afgestudeerd las ik Volverás a Región opnieuw. Ik snapte nu wel wat er stond, maar de mist trok niet helemaal op. Die mist, zo besefte ik toen, was de kern van het schrijverschap van eigenheimer Benet. Hij was van 1927 en dus een generatiegenoot van al die Spaanse schrijvers die in de jaren vijftig het engagement omarmden. Ze schreven vanuit de overtuiging dat literatuur een politieke functie had en op transparante wijze de problemen van Spanje (dat toen zwaar gebukt ging onder de dictatuur van generaal Franco) over het voetlicht moest brengen.

Benet vond dit een achterlijke literatuuropvatting. Hij wilde het wel over Spanje hebben, maar dan niet op zo’n naïeve, voor de hand liggende manier. Hij zocht zijn heil buiten de grenzen van Spanje en vond zijn grote voorbeeld in William Faulkner (die hij overigens in het Frans las). Faulkners werk was weliswaar ook diepgeworteld in de wereld waarin hij was opgegroeid (het zuiden van de Verenigde Staten), maar die voerde hij niet op als overzichtelijk en hapklaar, maar als een veelstemmige ervaring. Een ervaring die vanwege de complexiteit van de werkelijkheid én vanwege het menselijk onvermogen haar te doorgronden niet anders dan ondoorzichtig, labyrintisch en mysterieus kan zijn. De werkelijke werkelijkheid is, aldus Benet, een mysterie.

Zijn bekendste leerling

In de voetsporen van Faulkner zou Benet op zijn beurt school maken in Spanje. Zijn bekendste leerling is Javier Marías, die veel over hem heeft geschreven en zijn eerste roman Los dominios del lobo (1971) aan hem opdroeg, uit dank voor Benets inspanningen om het boek gepubliceerd te krijgen. Zoals bekend vond Marías jaren later een groot publiek, binnen én buiten Spanje.

Benet, die in 1993 veel te vroeg overleed, is daarentegen altijd een cultschrijver gebleven, ook in Spanje. Moeilijk te begrijpen is dat niet. Het zijn allebei weerbarstige schrijvers, maar bij Benet is de mist een stuk dichter dan bij Marías. Dat uitgeverij Kievenaar en vertaler M. Vanderzee zich nu wagen aan een Nederlandse versie van Benets debuutroman, getuigt daarom van lef en liefde. Over een paar maanden zal het boek verschijnen onder de titel Je zult terugkeren naar Región en dan kunnen we ook hier lezen waar Marías de mosterd haalde.

Juan Benet: Je zult terugkeren naar Región. Uit het Spaans vertaald door M. Vanderzee. Kievenaar; 400 pagina’s; € 27,50. Verschijnt in februari.