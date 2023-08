Ilja Leonard Pfeijffer over zijn persoonlijke klassiekers: ‘Alle poëzie, alle actiefilms, alle tragedies zijn al vervat in Homerus’ verzen’

Ilja Leonard Pfeijffer Beeld Eva Roefs

Als mij gevraagd wordt om voor het gretige oog van de Volkskrant-lezers mijn zomerbibliotheek te vullen met een zestal boeken die mij hebben gevormd, teneinde hen te inspireren in hun lectuur – en dat is precies wat er hier van mij wordt gevraagd –, dan stuit ik onmiddellijk op een dilemma. Als ik eerlijk ben – en mijn nadrukkelijke intentie is niet anders te zijn dan dat –, dan ben ik eigenlijk maar door één boek gevormd en dat is ook nog eens een boek dat iedereen kent en dat daardoor nauwelijks een aanbeveling rechtvaardigt, al is het een boek dat weinigen werkelijk hebben gelezen, zoals dat wel vaker gaat met invloedrijke boeken.

Ook mij begon het boek al te beïnvloeden lang voordat ik het gelezen had of zelfs maar kon lezen. Ik moet 13 of 14 jaar oud zijn geweest. Aan het St. Maartenscollege in Voorburg had ik mijn eerste lessen Grieks gekregen van drs. A. Koot. Ik was grenzeloos gefascineerd door het geheimschrift van die vreemde letters, die zich samenvoegden tot weerbarstige woorden die nauwelijks te memoriseren leken en die zich op hun beurt conform een complexe grammatica aaneenregen tot raadselachtige mededelingen: ‘De zeeman verbrandt een roos.’ Ik was er zeker van dat ik mij, als ik deze taal zou leren, toegang zou verschaffen tot eeuwenoude wijsheid, die voor het gros van de mensen verloren was gegaan.

1. Ilias van Homerus

Beeld Olivier Heiligers

En ik leerde over het bestaan van Homerus, wiens heldendichten niet alleen het begin, maar ook meteen het summum van de westerse literatuur zouden zijn. Bij de Openbare Bibliotheek van Rijswijk leende ik de werken van Homerus in het Grieks. Het vuistdikke, wijnrode boek dat ik meenam naar mijn jongenskamer was de schooluitgave van de Ilias en de Odyssee van J.C. Bruijn en C. Spoelder en vele malen per dag bladerde ik erin als in een heilige foliant.

Maar ik kon het boek niet lezen. Ik was het alfabet machtig en ik kon de klanken van Homerus’ verzen uitspreken, maar mijn Grieks was bij lange na nog niet goed genoeg om te begrijpen wat er stond. Toch kon ik geen genoeg krijgen van het besef het toppunt van de wereldliteratuur en de onuitputtelijke bron van diepe wijsheid in mijn handen te houden. Ik heb de uitleentermijn van het boek bij de Openbare Bibliotheek vele keren verlengd. Het was troostrijk, betekenisvol en belangrijk om het boek in mijn buurt te hebben. Alles wat ik in mijn latere leven heb getracht en verricht, heeft in de nabijheid van dat mysterie vorm gekregen en ik denk eigenlijk dat ik dat in die tijd al besefte. Op deze manier is het boek met de heldendichten van Homerus het boek dat mij, lang voordat ik het las, het meest van alle boeken heeft gevormd.

2. Odyssee van Homerus

Beeld Olivier Heiligers

Uiteindelijk zou het vele jaren duren totdat ik de Ilias en de Odyssee van Homerus werkelijk las. In feite was dat pas twee jaar geleden. Tijdens mijn studie klassieke talen aan de Leidse Universiteit had ik de epen van Homerus uiteraard vele malen in detail bestudeerd, ontleed en geanalyseerd. Mijn proefschrift ging niet over Homerus, maar je kunt geen enkele andere Griekse auteur bestuderen zonder ook Homerus te bestuderen. Na mijn promotie heb ik jarenlang college gegeven over Homerus. Maar pas twee jaar geleden besloot ik Homerus gewoon eens te lezen, zonder wetenschappelijke doelstelling of bijgedachte, in mijn comfortabele leesstoel in plaats van aan mijn bureau, zonder mij te omringen met woordenboeken en geleerde commentaren en zonder mijzelf de plicht op te leggen om ieder detail te problematiseren. Ik las de beide heldendichten voor het eerst echt omdat ik ze las zoals ik voor mijn plezier romans lees.

Hoewel ik uiteraard meer weet dan mij lief is over de zogenaamde homerische kwestie en hoewel ik besef dat het concept ‘eenheid’ door vele geleerden als een anachronisme wordt beschouwd als we het op Homerus betrekken, was ik verbijsterd om te merken hoe goed de Ilias en de Odyssee eigenlijk werken als coherente romans. De Ilias is een solide, uit graniet gehouwen tragedie rond één enkel thema, die de cruciale uitgangspunten van de erecode van de krijgers problematiseert en op scherp zet door een verhaal te vertellen dat onmogelijk anders had kunnen aflopen dan het afloopt en dat uiteindelijk alleen verliezers oplevert.

De Odyssee is een triomf van literaire compositie en laat zich lezen als een verbluffend moderne, om niet te zeggen postmoderne roman over authenticiteit, leugens en het herwinnen van een identiteit. De oorsprong van de westerse literatuur is een Big Bang en zoals de oerexplosie alle elementen van het universum in beweging zette, zo is alles wat er sinds Homerus is verteld al in zijn epen aanwezig. Alle poëzie, alle actiefilms, alle tragedies en alle psychologische thrillers zijn al vervat in zijn verzen, die deinen op het ritme van de zee, evenals alle triomfen, domheid en pijn van de mensen.

Maar ik was vooral betoverd en ontroerd door de menselijkheid van de psychologie van Homerus. Deze bijna drieduizend jaar oude gedichten, die geboren zijn in een samenleving die we zouden verafschuwen, die zich grotendeels afspelen op een bloedig slagveld en die de wrede realiteit en de nasleep van een meedogenloze oorlog bezingen die niet de onze is, slagen erin wonderbaarlijk teder, zachtaardig en humaan te zijn. Daar gaat het eigenlijk allemaal om. Daarom is Homerus de wijste leraar. Toen ik als 13- of 14-jarige vermoedde dat het onleesbare boek dat ik in handen had een onuitputtelijke bron van vergeten wijsheid was, had ik gelijk, al wist ik toen nog niet dat die wijsheid het warme timbre had van een zachte stem die zingt over de mens.

Aeschylus beschouwde zijn eigen tragedies als kruimels van het banket van Homerus. De rest van de wereldliteratuur stamelt als Homerus’ echo. De tweede helft van dit artikel, die hier begint, heeft noodzakelijkerwijs de status van een appendix bij het voorafgaande, waarin in theorie plaats zou zijn voor honderden andere boeken die mij hebben gevormd, geïnspireerd, opgevoed en geïnstrueerd als schrijver. Ik zou een zomerse spread van de krant kunnen vullen met mijn dankbaarheid voor de taal van Pindarus, Hölderlin en Lucebert, die mij genezen heeft van benepen ideeën over poëzie en die een sensatie van bevrijding heeft teweeggebracht.

Ik zou kunnen schrijven over de romans van Thomas Mann, met name Der Zauberberg en Doctor Faustus, die mij vertrouwen hebben gegeven in proza. Terwijl Thomas Mann mij de strak geregisseerde complexiteit als onnavolgbaar voorbeeld onder de neus wreef, werd ik dankzij Die Blechtrommel van Günter Grass aangestoken door het plezier van het vertellen. Misschien zou het eerlijker zijn om te schrijven over de werelden waarin ik als kind en als puber verdwaalde terwijl ik de historische jeugdromans las van Tonke Dragt en Thea Beckman, met name haar trilogie over de Honderdjarige Oorlog, over mijn adembenemende omzwervingen door Midden-aarde aan de hand van Tolkien en over de periode waarin ik alles las van Isaac Azimov.

Ik zou kunnen schrijven over Slaughterhouse-Five van Kurt Vonnegut, dat ik onlangs pas las, maar veel eerder gelezen zou moeten hebben, een volslagen origineel meesterwerk waarin het onmogelijke wordt bereikt, omdat een uiterst pregnant, pijnlijk en hartverscheurend verhaal over de verschrikkingen en gevolgen van het bombardement van Dresden wordt gecombineerd met humor en vliegende schotels. Ik zou met voorbeelden willen adstrueren op welke manier het voor mij volstaat één willekeurige pagina uit Lolita van Nabokov te herlezen om mijn stilistische hoogtemeter te herijken.

Maar voor de eenheid van dit artikel wil ik dichter bij Homerus blijven en bij de wereld van de Oudheid, waarin zijn heldendichten in de achtergrond werden meegeneuried bij alles wat er gebeurde. Iemand als Alkibiades kende Homerus uit zijn hoofd en hij was daarmee geen uitzondering onder zijn tijdgenoten die hadden schoolgegaan. Nu ik de subtiele overgang heb bewerkstelligd naar de man door wie ik de afgelopen jaren geobsedeerd ben geweest en die als ik eerlijk ben – en mijn nadrukkelijke intentie is niet anders te zijn dan dat – mijn gedachten nog steeds in zijn bezit heeft, wil ik de rest van dit artikel wijden aan de boeken die mij hebben geïnspireerd tot het schrijven van mijn historische roman.

3. Symposium van Plato

Beeld Olivier Heiligers

Eigenlijk was het allemaal aan Stella te danken. Om zich te ontspannen leest zij voor het slapengaan Griekse filosofen in bed. Zo gebeurde het dat zij het Symposium van Plato aan het lezen was en mij vertelde over de slotscène waarin Alkibiades dronken het feest binnenvalt en in een paradoxale lofrede zijn liefde voor Sokrates verklaart. Een schitterende scène is dat. Haar enthousiasme daarover kuste het reeds vele jaren sluimerende plan bij mij wakker om Alkibiades tot leven te wekken. De volgende ochtend ben ik aan mijn roman begonnen.

Uiteraard herlas ik het Symposium van Plato. Ik las het boek niet voor mijn plezier, het was ergens voor, maar desondanks heb ik er enorm veel plezier aan beleefd. Plato is een fantastisch stilist. Zijn Grieks is rijk en lenig, geraffineerd, charmant en grappig en in het Symposium laat hij zichzelf in stilistisch opzicht van zijn allerbeste kant zien. Ik kan mij herinneren dat ik vroeger, toen ik nog Grieks studeerde, bij het lezen van Plato voor het eerst de sensatie had dat ik mij kon voorstellen dat deze taal ooit echt door levende mensen is gesproken. Die sensatie had ik nu weer. Het leek allemaal gisteren geschreven.

Ilja Leonard Pfeijffer Beeld Eva Roefs

Des te schokkender was de inhoud. De dialoog gaat over de liefde en een substantieel deel ervan is gewijd aan de zegeningen van de liefde van oudere mannen voor jonge jongens, die de leeftijd hebben waarop hun eerste baardharen als dons op hun kin gloren en die volgens de momenteel vigerende wetgeving met zekerheid als minderjarig aangemerkt zouden worden. Er wordt een heel systeem opgetuigd om pedofilie te vergoelijken. Als het boek werkelijk gisteren geschreven was, had ik het nooit kunnen lezen, want dan zou het zeker niet worden uitgegeven. Als ik iets uit dit boek zou willen citeren op Twitter, kan ik dat maar beter in het Oudgrieks doen, want anders zijn de rapen gaar.

Ik was dankbaar dat ik geschokt was, want de confrontatie met een waardensysteem dat fundamenteel van het onze verschilt, is ongemakkelijk en juist daardoor bijzonder waardevol. Ongemak zet je aan het denken. Sterker nog: ongemak is een noodzakelijke voorwaarde voor een kritische evaluatie van je eigen vanzelfsprekende principes en uitgangspunten. Die kritische evaluatie hoeft niet per se te leiden tot een verandering van je principes, integendeel, ze kan deze principes ook steviger en robuuster maken, maar zonder het ongemak blijf je noodzakelijkerwijs hangen in de blinde vanzelfsprekendheid van je eigen gelijk en daar wordt een mens niet beter van en de wereld evenmin.

4. De Jacobsboeken van Olga Tokarczuk

Beeld Olivier Heiligers

Een vergelijkbaar soort heilzaam ongemak ervoer ik bij de lectuur van de megalomane historische roman over de zelfverklaarde Joodse messias Jacob Frank. De magistrale roman De Jacobsboeken van Olga Tokarczuk (fantastisch vertaald door Karol Lesman) vormt een universum van duizend pagina’s dat deel van mij is geworden. Het is hardcoreliteratuur: vervreemdend en veeleisend, ambigu en traag, rijk en verbluffend. Schitterend is het hoe Tokarczuk haar historische setting heeft gestoffeerd met details en vooral met gedachten en obsessies die niemand vandaag de dag nog zou hebben. Het is een roman over zingeving, die zijn verontrustende uitwerking ontleent aan de zorgwekkende ontwikkeling die de protagonist doormaakt, die hem steeds meer vervreemdt van de sympathie van de lezer.

5. De berg van licht van Louis Couperus

Beeld Olivier Heiligers

Toen ik de rijke, gulle, wulps en wellustig kronkelende volzinnen las van De berg van licht van Louis Couperus, dacht ik dat het maar goed is dat de Tzumprijs voor de mooiste zin nog niet bestond in 1905, want anders was elke afzonderlijke zin in deze schitterende roman voor bekroning in aanmerking gekomen. Natuurlijk is dit een historische roman over decadentie met de piepjonge keizer Heliogabalus in de fascinerende hoofdrol, maar de werkelijke protagonist van De berg van licht is de Menigte. Het is bijzonder knap hoe de grillige verlangens van de mensenmassa invoelbaar worden gemaakt. Nog knapper is het dat begrijpelijk wordt gemaakt dat de verregaande decadentie van Heliogabalus in feite een creatie is van diezelfde massa. De aandacht voor de psychologie van de menigte maakt deze roman op een verontrustende manier actueel. Het eerste hoofdstuk van het derde deel, waarin veertig pagina’s lang een grotesk nachtelijk feest in het paleis wordt beschreven dat het kantelpunt vormt van de roman, is van absolute wereldklasse. De Nobelprijs voor Literatuur bestond al wel in 1905. Couperus had die verdiend.

6. Herinneringen van Hadrianus van Marguerite Yourcenar

Beeld Olivier Heiligers

Tokarczuk en Couperus waren voorbeelden voor mij, maar het boek dat mij het meest heeft geïnspireerd en beïnvloed bij het schrijven van Alkibiades, was de roman Herinneringen van Hadrianus van Marguerite Yourcenar. Een obsessie en een daad van liefde manifesteren zich als een grootse roman over een handelende, verantwoordelijke, twijfelende, hartstochtelijke en wijze mens in het centrum van de wereld. Deze historische roman behoort tot de beste en waardigste boeken die ik ooit heb gelezen, niet vanwege het historische onderwerp, maar vanwege de wijsheid en vanwege de superieure klassieke stijl (weergaloos vertaald door Jenny Tuin). Maar vooral vanwege de wijsheid.

De wijsheid die ik als kind vermoedde in een boek dat ik niet kon lezen, manifesteert zich zelden, maar op meer plekken dan ik toen bevroedde.