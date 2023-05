Ik denk dat ik ‘Een zomerzotheid’ van Cissy van Marxveldt ga herschrijven

Vijf bakvisjes brengen de zomer van 1923 door in een villa op de Veluwe, te weten Pit (een ‘pittig blondje’ met een ‘geestig kopje’), Dot, ‘die eruitzag als een ondeugend zigeunerkind’, de aanstellerige Ella (ook wel aangeduid als een ‘hobbelpaard’, ‘huzaar’ of ‘Lorelei’), plus de brave tutjes Mia en Lenie. Knalgezellig natuurlijk. ‘Lenie’, riep Pit, ‘plens je een massa water bij de thee? Ik sterf van dorst.’ Dan slingerde ze Dots armen heen en weer. ‘Vin je ’t hier niet zalig, ouwe jongen?’

Op het nabijgelegen landgoed Sonnewende, eigendom van de adellijke familie Padt van Heijendaal, heeft de zoon des huizes, jonkheer Robbert, vier studievrienden te logeren. Voilà, Een zomerzotheid (Cissy van Marxveldt), een van de beroemdste bakvissenboeken van Nederland.

Tijdens een picknick (sandwiches met kalfstong, koude kip en taart) bespreken de meisjes de ‘aristocratische’ bewoners van Sonnewende, die ze dan nog niet ontmoet hebben. Ella beweert dat zij in een gezelschap onmiddellijk ‘de man van standing’ kan ontdekken, en dat zij zich ‘nooit zou kunnen encanailleeren met iemand beneden mijn stand’.

Jonkheer Robbert Padt van Heijendaal vangt toevallig het gesprek op en besluit samen met zijn vrienden de meisjes een lesje te leren: bij de kennismaking doet hij zichzelf voor als Lucas, de eenvoudige, plat pratende, maar trouwe chauffeur van Sonnewende. Zijn vriend Gerrit Jan Loots, een magere, houterige boerenzoon met een uilenbril, mag de rol van jonker spelen.

Ella zet prompt haar zinnen op nepjonker Gerrit Jan, met zijn ‘steile, rossige kuif’ en ‘tal van sproeten’ ; hij is aan de lompe kant en kan niet dansen of tennissen, maar zij vindt hem ‘op en top een aristocraat’. Op de chauffeur kijkt ze neer, natuurlijk, maar Pit niet, met haar ‘democratische neigingen’. Ze vraagt hem zelfs of hij haar wil leren ‘chauffeeren’.

Aldus geschiedt. De ritjes met de knappe chauffeur laten Pit niet koud. ‘Pit dacht; ‘wat een flinke handen heeft hij. En zijn nagels zijn kort, maar goed verzorgd’. (...) ‘De luns is klaar, juffrouw’ zei hij. Ja, toch griezelde Pit even voor dat ‘luns’. Maar ze zei: ‘Dank je wel, dat heb je prachtig gedaan, Lucas’ en ze dacht, dat het heelemaal geen verdienste was, dat zij ‘lunch’ zei en Lucas ‘luns’.

‘Lucas’ is op zijn beurt onder de indruk van Kit, met ‘de stralende krans van haar lichtblonde haar boven haar mooie, blanke voorhoofd’. ‘Een leuk, jolig kind, die Pit. Niet aanstellerig. Wat had ze gezellig naast hem gezeten in de auto, als een echte kameraad.’ Tijd, kortom, om de waarheid maar eens uit de doeken te doen, maar nepjonkheer Gerrit Jan geniet juist zo van zijn adellijke positie en verzet zich. Voor straf raakt hij tegen zijn wil verloofd met de opdringerige Ella.

Alles loopt goed af, natuurlijk. Op de laatste vakantiedag komt de aap uit de mouw, Ella neemt woedend de benen, waarna Pit en ‘Lucas’ eindelijk in elkaars armen vallen. ‘Haar hand zat gevangen in de zijne. Haar hart zong! Dan boog hij zich dicht naar haar over.’

Goed, het is niet helemáál Lady Chatterley’s Lover, maar wel pikant toch, verliefd worden op een knappe jongen, die je niet mag hebben omdat hij ‘onder je stand’ is? Zeg maar gerust een woest aantrekkelijke situatie. Daarom vind ik het ook zo jammer dat ‘Lucas’ uiteindelijk de rijke jonkheer blijkt te zijn, met wie Pit gewoon saai gaat trouwen. Veel geiler was het geweest als ze met een échte, ruw-mannelijke, o zo lekkere chauffeur stiekem, in de bosjes van Sonnewende… zijn grote, heerlijk groezelige handen op haar blanke, blonde…

Ik denk dat ik Een zomerzotheid maar eens ga herschrijven. Ja, dat lijkt me nou echt leuk. Reken maar, dat het smerig wordt.