Idee voor een korte film

Ik zit op een bankje in het park. Er komt een man naast me zitten. Hij zegt niets. Hij kijkt voor zich uit. Ik zeg ook niets. Ik kijk voor me uit. De man zit links voor de kijker, ik zit rechts voor de kijker. We kijken voor ons uit en zeggen niets. Dan verschijnt er een man in een rolstoel, die vraagt waar we naar zitten te kijken. We zeggen niets. 'Hé', roept de man in de rolstoel, 'ik praat tegen jullie!' En op de een of andere manier zit ik nu links voor de kijker en de andere man rechts.