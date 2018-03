Ida Gerhardt Poëzieprijs 2018 postuum toegekend aan dichter Menno Wigman voor 'Slordig met geluk'

De keuze voor Wigman is opvallend. Het komt zelden voor dat een auteur postuum wordt bekroond voor zijn werk. De Nederlandse schrijver en schilder Henk van Woerden kreeg enkele maanden na zijn dood in november 2005 de Gouden Uil toegekend voor zijn roman Ultramarijn.



Een jaar later werd Van Woerden ook nog eens postuum onderscheiden met de Inktaap, de literaire jongerenprijs van het Nederlandse taalgebied. toegekend. Eerder dit jaar kreeg de in juni overleden Britse dichter en schrijver Helen Dunmore de Costa Book of the Year Award voor haar gedichtenbundel Inside the Wave, dat ze in de laatste weken van haar leven schreef.



Volgens de statuten van de Ida Gerhardt Poëzieprijs moet de prijs gaan naar een levende auteur. Echter, de jury koos hem eind januari tot winnaar, en omdat hij toen nog leefde, heeft de jury, bestaande uit Petra Possel (presentator van het radioprogramma Kunststof) en Volkskrant-recensent Arjan Peters, dit besluit gehandhaafd.