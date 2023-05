‘Iconen’ van Erik Vlaminck is een overrompelende nihilistische roman ★★★★☆

De achterflap van Iconen, de nieuwe roman van de Belgische auteur Erik Vlaminck (1954), meldt dat dit boek een ontluisterende blik biedt op de gang van zaken in een Vlaams psychiatrisch centrum in de jaren zeventig, ‘een kluwen van machtsmisbruik en onmenselijke bejegening. Amper vijftig jaar later dreigen de vergeetputten van toen vergeten te worden’.

Op grond van deze tekst verwachtte ik een sociaalkritische roman, een aanklacht tegen weggepoetste misstanden in een psychiatrische kliniek, en zo begon ik te lezen. Na enkele bladzijden bevond ik mij inderdaad in de beloofde kluwen van machtsmisbruik en onmenselijke bejegening, maar daarin ligt voor mij niet de essentie van dit boek. Mijn aandacht verschoof al snel naar de psychologie, naar de gecompliceerde ik-figuur, de 26-jarige kloosterbroeder Medardus. Hij, spin in het web van de misstanden, vertelt zijn relaas in de vorm van een monoloog aan zijn bedlegerige moeder in een verpleeghuis, die niet in staat is te reageren.

Medardus werd geen broeder uit ‘roeping’, maar omdat het de enige manier was een man te worden die er in de ogen van zijn moeder toe deed, ‘een man naar wie de mensen opkijken’. Het liefst was hij priester geworden, maar daarvoor had hij niet de juiste school gedaan. ‘Bepaalde van Gods wegen zijn ontoegankelijk voor wie als 12-jarige op de verkeerde schoolbanken terechtkomt.’ Niettemin draagt hij een zwart hemd en een wit halsboordje, om visueel voor priester te kunnen doorgaan. Een gefrustreerde, onwaarachtige man – en dan zijn we pas op de tweede bladzijde van deze overrompelende nihilistische roman.

Gehavend

Medardus geeft een beeld van zichzelf en de door het klooster beheerde psychiatrische kliniek waar hij broeder-econoom is. Dat leidt aanvankelijk tot enig mededogen met deze gehavende man, die door ‘meneer-mijn-vader’ – de typering is even kort als kil – geestelijk en fysiek werd vertrapt. In twee zinnetjes zet Medardus de barbaarse vader neer: ‘Hij verfrommelde mijn schoolrapport terwijl hij het zei. Hij had er al bier en sigarettenas op gemorst.’ Met zo’n vader kan het niet meer goed komen, voor de zoon niet en voor de lezer niet.

Op zijn 12de nam hij zich voor nooit meer te huilen en later prijst hij zich gelukkig dat hij er altijd een afkeer van heeft gehad anderen aan te raken. Medardus is een verre van compleet mens.

Aanvankelijk lift je argeloos mee met zijn subjectieve gedachten en deel je zijn verontwaardiging over wat er in de instelling gebeurt. Langzaamaan echter verlies je de aarzelende sympathie voor deze in zijn jeugd beschadigde man en walg je van de gedachten van een extreem egocentrisch, gewetenloos, gevoelloos, hypocriet en onbetrouwbaar mens. Hij sjoemelt ten eigen bate met de boekhouding, liegt, laat patiënten aan hun lot over, loopt weg voor verantwoordelijkheid en denkt alleen aan zijn eigen hachje. Hij leidt in meerdere opzichten een dubbelleven, onder meer in een clandestien gehuurd appartement, waar hij zich onbespied kan uitleven in travestie. Aan wie hij is en wat hij doet, twijfelt hij niet: ‘Het is wat het is, een mens heeft zichzelf niet gemaakt.’

Ontluisterend wereldbeeld

Het beeld van de psychiatrische instelling dat Vlaminck schetst, is ijzingwekkend en ontluisterend. Patiënten worden als objecten onderworpen aan medische experimenten en enkele van hen lopen, zonder toezicht, vreselijke brandwonden op onder een hete douche. Er zijn kritische tegenkrachten, maar die probeert Medardus met de handigheid van een gewetenloze beroepscrimineel te elimineren.

En zo schotelt Vlaminck de lezer een dystopisch wereldbeeld voor. ‘Het menselijke denken is een labyrint waarin onophoudelijk pus blijft borrelen’, denkt Medardus.

Geen enkele illusie houdt stand, er schijnt nog geen waxinelichtje in deze donkere kamer en ook aan het einde is er geen zweem van perspectief, laat staan feelgood. In Iconen triomfeert, meedogenloos en verpletterend, het cynisme. Je wordt als lezer op niveau murw gebeukt.

Ik moest geregeld aan Elsschot denken. De scherpe en tegelijk nuchtere stijl, de wrange humor. Het blootleggen van hypocrisie, zoals de ontdekking dat twee broeders een gelegenheid bezochten ‘waar achter een vitrineruit rode lampen schaarsgeklede dames belichten’. De kleine man die ‘iets’ wil zijn. De onbetrouwbaarheid van de wereld – in de inrichting worden conservenblikjes waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken voorzien van nieuwe wikkels. Weggeplakt bedrog. Elsschot had het kunnen bedenken. Maar bij Vlaminck is het tinten donkerder. Elsschot op z’n zwartst.

Erik Vlaminck: Iconen. Vrijdag; 158 pagina’s; €22,50.