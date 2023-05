Iain MacGregors minutieuze verslag van de slag bij Stalingrad doet ineens actueel aan ★★★★☆

Iain MacGregor Beeld Adrian Pope

De maandenlange belegering van het Oekraïense mijnstadje Bachmoet is veelvuldig vergeleken met het beleg van Verdun, ruim honderd jaar eerder. Je moet toch wat als het vermogen tekortschiet om je in de gruwelen van het slagveld te verplaatsen. Een vergelijking met de slag om Stalingrad, van de nazomer van 1942 tot februari 1943, zou evenzeer in de rede hebben gelegen – al stond de huidige agressor vanuit westers perspectief destijds aan de goede kant. Niet alleen de duur van de strijd, het grote aantal slachtoffers (aan beide zijden) en de relatieve onbeweeglijkheid van het front doen denken aan de situatie in Donbas, tachtig jaar later. Ook de desinformatie over het krijgsverloop, de moed van soldaten in een hopeloze situatie en de verblindheid van alleenheersers doen vertrouwd aan.

Het zojuist in het Nederlands vertaalde boek De vuurtoren van Stalingrad geniet dus een grotere actualiteitswaarde dan de Britse auteur Iain MacGregor kon vermoeden toen hij eraan begon. Onder invloed van de actualiteit heeft hij weliswaar nog een paar verwijzingen naar de Oekraïne-oorlog in het manuscript aangebracht, maar die zijn – noodgedwongen – zó summier dat de lezer de (soms ironische) parallellen tussen beide veldslagen zelf maar moet trekken.

Over de auteur

Sander van Walsum is verslaggever en commentator voor de Volkskrant. Ook recenseert hij non-fictie. Eerder was Van Walsum correspondent in Berlijn.

Eén overeenkomst – die vermoedelijk op vrijwel elke aanvalsoorlog van toepassing is – is de onderschatting van de tegenstander door de agressor. Poetin meende Oekraïne in een luttel aantal dagen onder de voet te kunnen lopen, Hitler achtte het Rode Leger niet in staat de Wehrmacht te trotseren. Een Duitse nederlaag onttrok zich al helemaal aan het voorstellingsvermogen van Hitler en zijn generaals. Pas toen de mislukking van het Duitse najaarsoffensief van 1942 zich aftekende, de terreinwinst niet langer in kilometers maar in meters werd uitgedrukt en de Wehrmacht zich geconfronteerd zag met ontzagwekkende hoeveelheden T-34-tanks, nam binnen de Duitse legerleiding de twijfel aan het beoordelingsvermogen van de opperbevelhebber toe en slonk het vertrouwen in een goede afloop.

Beeld Olivier Heiligers

Minutieus – vooral ten gerieve van de liefhebber van militaire geschiedenis – beschrijft MacGregor de krijgsverrichtingen van beide legers te midden van de ruïnes van Stalingrad. Zijn bij tijd en wijle spannende verslag spitst zich met name toe op de wederwaardigheden van een pand dat begeerlijk was voor beide partijen vanwege zijn strategische ligging ten opzichte van het stadscentrum en de Wolga: Pavlovs Huis, vernoemd naar sergeant Jakov Pavlov, die het gebouw met een kleine aanvalsgroep in de nacht van 23 september 1942 innam.

‘De vijand omhelzen’

Dat MacGregor zoveel aandacht schenkt aan dit wapenfeit – een van de vele tijdens het beleg – heeft twee redenen. De lotgevallen van Pavlovs Huis en zijn verdedigers zijn bij uitstek kenmerkend voor het karakter van de strijd in de winter van 1942-1943, toen ruïnes werden versterkt tot forten van waaruit de vijand kon worden bestookt. ‘De vijand omhelzen’, was het devies van de Russische strategen. Oftewel: de vijand overal zó dicht naderen dat hem geen effectieve lucht- of artilleriesteun – even dodelijk voor beide partijen – kon worden geboden.

De tweede reden voor MacGregors keuze voor Pavlovs Huis als centrale plaats van handeling: een correspondent van een van de vele frontliniekranten van het Rode Leger, Stalins Banier, was op reportage bij een commandopost toen daar de melding van Pavlov binnenkwam dat hij het strategisch gelegen gebouw aan de Penzenskajastraat had bezet. Pavlovs heldendaad werd de volgende dag bejubeld in Stalins Banier – dat daarmee probeerde te voorzien in de behoefte van de Russen aan goed nieuws – en was al snel een vast onderdeel van de Russische oorlogsmythologie, waarbij aan Pavlov tot aan de huidige dag meer hulde wordt betoond dan hem volgens MacGregor toekomt.

Duitse memoires

Het lijkt wel of elke Russische bron die MacGregor heeft geraadpleegd, een propagandistisch doel diende. Persoonlijke ontboezemingen waarin iets van angst en vertwijfeling doorklinkt, zijn zeldzaam. In die zin zijn de dagboeken, brieven en memoires van de Duitse belegeraars beduidend interessanter. Vooral de niet gepubliceerde herinneringen van luitenant-kolonel Friedrich Roske vormen een ware schatkamer voor MacGregor.

Aanvankelijk was Roske nog een ijzervreter die na de omsingeling van het Zesde Leger door de Russen met een champagnedronk uiting gaf aan zijn vreugde over Hitlers beslissing om zijn troepen níét uit Stalingrad terug te trekken – in de ongegronde verwachting dat kolonel-generaal Erich von Manstein hen spoedig zou ontzetten. Tegen Kerstmis, toen de Luftwaffe nog dennenbomen in de omsingelde stad afleverde, was die hoop vervlogen. Hoge militairen in Roskes omgeving beroofden zich van het leven, of lieten zich door Russen doodschieten.

Maar Roske bleef op zijn post, om zijn mannen niet al te zeer te ontmoedigen. Op 31 januari 1943 arrangeerde hij de overgave aan het – in zijn ogen – edelmoedige Rode Leger. In 1955 keerde hij na ruim twaalf jaar krijgsgevangenschap terug naar Duitsland. Een jaar later, op Eerste Kerstdag, sloeg hij alsnog de hand aan zichzelf.

Iain MacGregor: De vuurtoren van Stalingrad – Nieuw licht op de meest legendarische slag van de Tweede Wereldoorlog. Uit het Engels vertaald door Ed van Eeden. De Arbeiderspers; 448 pagina’s; € 28,50.