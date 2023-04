Hopelijk gebruikt advocaat Inez Weski haar tijd in de cel om te schrijven. Want dat kán ze

Het eerste wat ik dacht toen ik hoorde dat ze advocaat Inez Weski hadden opgepakt, was: ik hoop dat ze haar eigen hoofdkussen mag meenemen. Ze hebben daar natuurlijk alleen maar van die synthetische rommel. De matrasjes zullen ook wel niks zijn, bedompte vodden met zo’n plasticje erom waarop je dan de hele nacht zwetend ligt te bedenken wie je voorgangers waren.

Daarna dacht ik: wat moet ze in godsnaam met al die vrije tijd die ze opeens heeft? Drie jaar geleden zei Weski bij Zomergasten dat ze op vakantie gaan vluchtgedrag vindt; zelf gebruikte ze haar vrije dagen om heerlijk wat te werken. Maar werken gaat lastig als je zelf achter de tralies zit. Wat doet een workaholic wier leven tot stilstand komt? Hoe breng je de dag enigszins aangenaam door in je cel van maar twee meter lang en nauw twee meter breed?

Advocaat Inez Weski Beeld ANP

Met schrijven. Een paar van de mooiste boeken uit de literatuurgeschiedenis zijn achter de tralies ontstaan. Sterker: onze literatuurgeschiedenis is in het gevang begonnen. Miguel de Cervantes (1547-1616) schreef het eerste deel van zijn Don Quichot toen hij in de bak zat, en dat boek wordt niet alleen beschouwd als de eerste moderne roman, maar door velen – ik noem een Kees Fens – ook als de grootste roman ooit. Waar werd Nelson Mandela een superheld? In de gevangenis, brieven schrijvend. Ngũgĩ wa Thiong’o, de Keniaanse schrijver die elk jaar hoog scoort als kandidaat voor de Nobelprijs voor Literatuur maar hem nooit krijgt, schreef zijn roman Devil on the Cross in de cel – op wc-papier! (Goed, A. Hitler rammelde Mein Kampf ook in het cachot in elkaar, maar vervelende uitzonderingen hou je toch).

En Inez Weski kán schrijven. ‘Mijn beroep berust uiteindelijk op de taal’, schrijft ze in haar in 2014 verschenen boek De jacht op het recht – Over de advocaat en de rest van de wereld. Je ziet eraan af dat ze het tussen de bedrijven door heeft gemaakt, maar er staan prachtige passages in, vooral waar ze het heeft over het wezen van de mens, die op zijn slechtst is wanneer hij dommig meedraaft met de kudde: ‘Wie volgt, wie voorspelt, wie kijkt toe, wie voert aan?’ Ook over de gevangenis schrijft ze, waar ‘de humaniteit steeds verder wordt geminimaliseerd, door minder ruimte, meer controle, minder eten, minder bewegen, minder bezoek, minder lucht, minder leven, minder waardigheid en minder hoop.’

Misschien kan iemand dat kussen alsnog naar binnen smokkelen. En een lekkere pen. En een mooi opschrijfboekje.