Hoofd comité Nobelprijs voor Literatuur stapt op na gelekte namen en #MeToo-affaire

Danius liet na afloop van een drie uur durende spoedvergadering met leden van de Academie weten dat ze het vertrouwen van de leden kwijt is. Of ze daadwerkelijk is weggestemd, wilde ze niet zeggen. De 56-jarige literatuurhistorica had graag verder gewild, maar legt zich neer bij het besluit.



Het vertrek van Danius volgt op het opstappen van drie andere leden, vorige week. Hoewel leden officieel voor het leven worden benoemd en het dus eigenlijk niet mogelijk is om ontslag te nemen, kunnen ze wel beslissen om te stoppen met hun werkzaamheden. Danius maakt zich zorgen over de reputatie van de academie, zei ze. 'De kwestie heeft al vrij veel invloed gehad op de Nobelprijs en dat is een groot probleem.' De Raad van de Nobelprijsstichting leverde donderdag kritiek op de Zweedse Academie vanwege ontstane reputatieschade.



Al jaren deden geruchten de ronde dat namen van winnaars vroegtijdig waren gelekt. Dat klopt, zeiden in december drie vrouwen, die hun verhaal deden in het kader van een onderzoek naar seksueel wangedrag van een 'hooggeplaatst cultureel figuur in Stockholm'. De man die hen had lastiggevallen, lekte ook namen: in totaal zou hij zeven keer zijn mond voorbij hebben gepraat. Een naam werd toentertijd niet genoemd, maar al snel werd duidelijk dat het ging om Jean-Claude Arnault, de man van de Zweedse schrijfster Katarina Frostenson. Hij bevindt zich dicht bij het vuur: Fronstenson is een van de achttien leden de Zweedse Academie.