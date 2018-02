Hoeveel soms aan één ontwerp voorafgaat

Ruim twintig jaar lang was Jan Vermeulen de vaste boekontwerper van Jan Wolkers. Vanaf Kort Amerikaans in 1962 ontwierp Vermeulen vrijwel al diens omslagen, inclusief het als filmaffiche befaamd geworden Turks Fruit. Na Vermeulens overlijden in 1985 werd de traditie voortgezet, want sindsdien ontwerpt zijn weduwe Marlous Bervoets de Wolkers-covers.



Julian Barnes heeft ook zo'n ongewone band met één ontwerper. Suzanne Dean maakte in 1995 het omslag voor Barnes' essaybundel Letters from London en dat beviel wederzijds zo goed, dat ze sindsdien niet meer van Barnes' zijde is geweken. Niet voor niets loofde Barnes haar toewijding in zijn dankwoord bij de toekenning van de Man Booker Prize 2011 (voor The Sense of an Ending), waarop Dean hém met tranen in haar ogen bedankte.