Hoe werkt een schrijver op reis? De beroemde dichter Jacques Perk ging nergens heen zonder zijn schrijfkist

De reissecretaire van Jacques Perk is een soort draagbaar bureau, een kistje dat je kunt openklappen en uitvouwen. Beeld Lina Selg

Hoe dicht een dichter onderweg? Het dichterschap van Jacques Perk stroomde grenzeloos en liet zich niet beperken door iets banaals als locatie. Volgens zijn tante Betsy was hij op zijn 9de al aan de poëzie, en dat bleef hij tot zijn dood – die kwam overigens al op zijn 22ste. Als kind was Perk een vrolijke rijmelaar die twintig regels liet eindigen op een woord met een ‘oei’-klank, en toen een iets minder jonge Perk de liefde leerde kennen, was hij poëtisch niet meer te houden.

Over de auteur

Bertram Mourits is schrijver en hoofd collecties van het Literatuurmuseum in Den Haag. Deze zomer belicht hij voor het boekenkatern elke week een voorwerp uit het museum van een schrijver op reis.

Om overal te kunnen schrijven, kreeg hij op zijn 17de een reissecretaire. Een soort draagbaar bureau, een kistje dat je kunt openklappen en uitvouwen, een heerlijk voorwerp voor wie houdt van verrassende hoeken en gaten. Het is een minibureautje waarop een schrift prima past, en een notitieblok ook nog wel. In een laatje passen pen en potlood, er is ruimte voor een inktpotje, en een hoekje voor de kronen. Een ganzeveer zal waarschijnlijk niet lukken.

Wat hij op deze mobiele schrijftafel creëerde, valt niet helemaal te achterhalen. In 1879 kwam hij op vakantie in de Ardennen een zekere Mathilde Thomas tegen, van wie hij zeer onder de indruk was. De gedichtencyclus voor haar voltooide hij echter pas weer thuis, in Amsterdam. ‘Klinkt helder op, gebeeldhouwde sonnetten’, bezwoer hij het poëtische middel waarmee hij zijn liefde wilde betuigen.

Blijkbaar was met het schrijven van de sonnettenkrans de liefde afdoende gesublimeerd want van een relatie met Mathilde zou het niet komen. Wel met Willem Kloos, en die was zeer onder de indruk van Perks gedichten. Er ontstond een stormachtige vriendschap met ups en downs en na Perks dood zou Kloos zich tot de belangrijkste pleitbezorger van diens werk ontpoppen.

Weliswaar kwam Perks beroemdste werk dus in Amsterdam tot stand, hij was in zijn leven vaak genoeg op reis om plezier te hebben van zijn secretaire. Hij reisde naar Brussel met Willem Kloos en keerde nog enkele keren terug naar de Ardennen. Daar schreef hij bijvoorbeeld ‘De bouwval’, een gedicht over een kasteelruïne die vlak bij La Roche ligt, waar hij in 1880 verbleef, ook weer met Willem Kloos.

’t Is alles nu met duisternis omtogen,

En ’t starrendak zendt stilte op ’t glanzend puin,

De verre trots weleer van rots en kruin, –

Het maanlicht glipt door holle vensterbogen;

Het valt eenvoudig voor te stellen hoe Perk vanuit de kamer van het Hotel des Ardennes in La Roche uit het raam kijkt, de ruïne ziet, het maanlicht dat schijnt door de openingen van de muren waarin ooit ramen zaten, en kijkt hoe het donker wordt en de ruïne alleen nog door de maan wordt belicht. Hij klapt zijn schrijfkist open, en begint te dichten.