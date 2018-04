Hoe verbeeld je het menselijk brein? Door een doolhof, of een exploderende ketting

Een walnoot, daar lijken de hersenen op. Voor wie meent dat niets in Gods schepping zonder betekenis is, schuilt er een boodschap in de overeenkomstige plooien en windingen.



Zoals aan de fallusvormige hoorn van de rhinoceros potentieverhogende krachten worden toegeschreven, zo wordt de breinvormige walnoot heilzaam geacht voor het denkvermogen - een aanname die zelfs is doorgedrongen in de literatuur: in Simon Vestdijks roman Ivoren wachters heten 'okkernoten' consequent 'hersenvoedsel'.



Daarmee zijn de associaties niet op - kijk maar naar de illustraties op de stroom breinboeken in het kielzog van Dick Swaabs Wij zijn ons brein (Contact, 2010).