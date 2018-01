Hoe Prometheus bliksemsnel de Nederlandse rechten voor Trump-boek Fire and Fury binnensleepte

Prometheus-directeur Mai Spijkers stond 4 januari op het vliegveld van Bogota te wachten en had eindelijk weer bereik op zijn telefoon. In Colombia was hij eigenaar geworden van een boerderij, in de verlaten streek Los Llanos, compleet met honderd stierenkalveren. Pats!, daar rolde een bericht binnen over een onthullend boek over Trump, dat diens advocaten wilde tegengehouden. Pats!, opeens was Spijkers niet langer bij zijn agrarische expansie, maar stond hij vol in de uitgeversstand.



Daar herkende hij het boek dat in november vorig jaar op een rapport van zijn man in Amerika had zien staan: Fire and Fury van Michael Wolff. Todd Seagal, van het New Yorkse literaire scoutbedrijf Franklin & Seagal Associates, wees hem op dit boek. Dit was niet het zoveelste boek over Trump, aldus de scout, maar een ongekende, ontwrichtende inkijk in het leven van de president van de Verenigde Staten.