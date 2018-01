Hoe oorlogsdichters Wilfred Owen en Siegfried Sassoon het beste in elkaar naar boven haalden in een inrichting

'Kunnen planten denken?' Dat was de pakkende titel van een lezing die amateur-bioloog Wilfred Owen in juli 1917 verzorgde. De lezing voor de zogeheten 'field club' was een doorslaand succes, schrijft de 24-jarige officier na afloop aan zijn moeder: 'The lecture was a huge succes & went on till 10.20!!' Naar aanleiding van een eerdere lezing van de club schreef Owen al een hartstochtelijke lofzang op mos.