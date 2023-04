Hoe kan het dat de ene geur beklijft en de andere vervliegt? Parfumeur Frank Bloem legt het uit met wat slepende stem

Beeld Sarah-Yu Zeebroek

Dit is misschien al een van de meer (nooit overtreffende trap gebruiken) zintuiglijke rubrieken in de krant, en vandaag wil ik daar nog een schepje (trapje) bovenop doen. Ruiken. Ik meen me te herinneren dat er weleens experimenten met geurtelevisie zijn gedaan. De vraag is: zou het iets opleveren? Het zweet van sporters kunnen ruiken bij een wedstrijd? Of de geur van seks? Van geweld? Kruitdampen? Smeltend rubber op asfalt? In hoeverre beelden we ons geuren in wanneer we lezen, zien of luisteren?

Ik las Het parfum van Patrick Süskind te lang geleden om me te herinneren of ik de geur van het visafval van de opening in mijn neusgaten voelde prikken, of het looizuur later in het boek, om nog maar te zwijgen van de geur van alle moorden, en de extracten die hoofdpersoon Grenouille nam van zijn slachtoffers, de bedwelming van het parfum dat hij uiteindelijk wist te creëren.

Hoe ruikt de dood? Iedere ex-roker kent het effect van een vleugje rook dat op een warme zomeravond de neus binnen komt dwarrelen en voor je het weet, doe je weer gezellig mee. In het boek Geur – De vergeten sensatie, neemt kunstenaar en parfumeur Frank Bloem de lezers/luisteraar/ruiker mee aan de hand van de vraag waarom de ene geur beklijft en een hele wereld aan herinneringen kan oproepen, en de andere zomaar vervliegt. De basis voor het verhaal is een Excelsheet, want geur is chemie en een goed parfum heeft een formule. Hij leest zijn boek zelf voor en zijn wat slepende stem is even wennen voor de oren, dus neem daar vooral een lekker ruikertje bij.

Als iets lekker ruikt, is het wel de pasgeborene. De eigen pasgeborene welteverstaan, hoewel andermans baby ongetwijfeld ook zo’n zacht-zoet bolletje heeft, maar daar kan niet ongestraft aan gesnuffeld worden. Over vier weken wordt de Libris Literatuurprijs uitgereikt en er zijn natuurlijk zes mensen die daar reikhalzend naar uitzien. Er is ook een gedoodverfde winnaar, wat nooit zo leuk is, ook niet voor de gedoodverfde zelf.

Daarom nu even wat aandacht voor een niet-gedoodverfde, de roman Tussentijds van Peter Zantingh, waarin een vader met zijn zoontje van 3 een treinreis maakt, op weg naar zijn vriendin, en onderweg vragen opwerpt over ouderschap in tijden van ontsporend klimaat. Maar hij doet ook rake observaties over alles wat we niet bewust meekrijgen van opgroeiende kinderen, alle momenten waarin ze zich ontwikkelen, iets nieuws ontdekken terwijl wij op onze telefoon kijken of naar een boek luisteren. Wie kan zich de geur van zijn eigen pasgeborene(n) nog voor de geest halen? En wordt de herinnering daaraan ooit nog getriggerd of is die voor altijd vervlogen? Tussentijds wordt voorgelezen door Roel Dirven, een onschuldige, jonge stem, en dat werkt.

Wanneer de buurvrouw de baby even heeft vastgehouden, nemen we het kind vrolijk van haar over en als ze geen zware shagroker is zal dat zonder problemen gaan. Maar probeer hetzelfde eens in de dierenwereld en dan kun je de rest van je leven voor dat dier blijven zorgen. Als het om geur gaat, moeten we bij de dieren zijn, en bij bioloog Frans de Waal kun je altijd terecht voor de ogenschijnlijke verschillen tussen mens en mensaap.

Ogenschijnlijk, want ook in zijn laatste boek Anders, voorgelezen door Louis van Beek, laat hij zien dat die verschillen weer veel kleiner zijn dan vaak wordt aangenomen. De focus in Anders ligt op sekse en gender. Ook bij De Waals chimpansees en bonobo’s vallen de twee niet per se samen en komt typisch mannelijk of vrouwelijk gedrag niet per definitie uit biologische aanleg voort. Alleen snuffelen aan onze baby’s doen we allemaal.