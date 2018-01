Hoe goed is schrijver Mohsin Hamid? Heel erg goed

Hoe goed is Mohsin Hamid? Heel erg goed, moeten ze in Den Haag denken, want daar verzorgt deze Pakistaanse-schrijver-met-Brits-paspoort donderdag niet alleen de opening van het Winternachten Festival, maar treedt hij vervolgens tijdens het festival nóg vier keer op.



Heel erg goed, vind ik, want zijn laatste twee romans, Hoe word je stinkend rijk in het nieuwe Azië? (2013) en Exit West (2017) beoordeelde ik met vijf sterren in de Volkskrant. Ook De val van een fundamentalist (2007, in 2011 vertaald), dat verscheen in het serene pre-sterrentijdperk, vond ik goed.