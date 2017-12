Hoe een Poolse wetenschapper het grootste literaire raadsel binnen vijf minuten oploste

Ik. Ben. NIET. Elena. Ferrante

Ik heb nog nooit twee auteurs zo om elkaar heen zien draaien die achteraf niet dezelfde persoon bleken Jan Rybicki

Uit de metrokaart van Italië boekenland blijkt dus niet alleen dat de stijl van Ferrante en Starnone zeer vergelijkbaar is, maar ook dat deze sterk afwijkt van vrijwel alle andere Italiaanse schrijvers, inclusief de vrouwen en de Napolitanen.



En net als bij een echte metrokaart verwijzen de lijntjes ook hier naar informatie die zich in werkelijkheid op een ander niveau bevindt. Bijvoorbeeld de ruim zeventig woorden die door geen enkele schrijver meer worden gebruikt, behalve door zowel Starnone als Ferrante. Voorbeelden zijn in onbruik geraakte termen als risatella (een specifiek soort gniffel), dolore in mezzo al petto (een ongebruikelijke manier om pijn in de borst mee aan te duiden) en malodore (een ouderwetse spelling van 'stank', waar maleodore tegenwoordig gebruikelijker is).



'Hun vingerafdrukken zijn weliswaar niet volledig identiek', zegt Rybecki, 'maar ik heb nog nooit twee auteurs zo om elkaar heen zien draaien die achteraf niet dezelfde persoon bleken.' Toch was er één man die zelfs na die 7de september stellig bleef ontkennen. Want daags na de bijeenkomst in Padua - en daags nadat de Nederlandse uitgever van Starnone had toegegeven dat hij en Ferrante inderdaad dezelfde zijn - zei Domenico Starnone in een interview met de Volkskrant: 'Ik ben niet Elena Ferrante! Schrijf je dat op? Ik. Ben. NIET. Elena. Ferrante.'