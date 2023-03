Historici die in de Gouden Eeuw alleen maar zwarte bladzijden zien, kunnen in dit naslagwerk hun ongelijk vinden ★★★★☆

Beeld Sarah-Yu Zeebroek

Op de koffietafel liggen twee prachtig verzorgde, dikke delen, bij elkaar drieënhalve kilo historische degelijkheid getiteld De Gouden Eeuw in vijfhonderd portretten, taferelen en analyses. Dat maakt nieuwsgierig. Een kleine uitgever, Van Wijnen in Amersfoort, heeft het aangedurfd, met een redactie onder leiding van historicus Willem Frijhoff. Tegenstanders spreken vandaag de dag niet van de Gouden Eeuw maar van de grauwe eeuw, en wie zich echt kwaad maakt, heeft het over de bloedeeuw. Vandaar dat die uitgever een waaghals moet zijn, of misschien niet helemaal op de hoogte van de lange tenen in historisch Nederland.

Inderdaad blijkt sprake van een zekere afstand tot de huidige gevoeligheden. De twee delen zijn de Nederlandse versie van een oorspronkelijk Frans project, Dictionnaire des Pays-Bas au Siècle d’Or uit 2018. Sinds Diderot in de 18de eeuw zijn filosofische encyclopedie publiceerde zijn Fransen dol op dictionaires, en op kennis in het algemeen, waarbij de theorie de voorkeur geniet boven de praktijk. Nu is er dus de encyclopedie van de Gouden Eeuw, die ondanks een flink aantal nieuwe lemma’s en de medewerking van prominente Nederlandse historici nog altijd Frans aandoet. Emeritus hoogleraar Willem Frijhoff is weliswaar Nederlander maar studeerde ooit in Parijs, doceerde daar ook en bekijkt het historische metier merkbaar met een Franse bril.

Vandaar dat er flink wat onderwerpen langskomen met de inslag van de beroemde historische Annales-school: geur en rook, feesten, rampen, gedenkdagen, kaas, loterijen, maten en gewichten. De Annales-school is van de longue durée in de geschiedenis, de lange lijnen, en het is inderdaad een langdurige Gouden Eeuw geworden. 16de-eeuwer Willem van Oranje mag meedoen, en de Vrede van Utrecht in 1713 markeert het einde van een tijdperk. Dan is de Republiek haar dominantie kwijt, getuige de Franse diplomaat die in Utrecht zei dat hij ‘onderhandelt over u, in uw land en wel zonder u’. De Gouden Eeuw mag je beslist de vrucht noemen van een mooie Frans-Nederlandse samenwerking, zij het dat de zuurpruim zich zal afvragen voor welk publiek zo’n tweedelige kloostermop is bedoeld: vermoedelijk te hoog gegrepen voor de historische hobbyist, te weinig nieuw voor de specialist.

Beeld Sarah-Yu Zeebroek

Het begrip Gouden Eeuw zelf krijgt ruime aandacht, in twee lemma’s (inderdaad de theorie en de praktijk) en de inleiding. Men haast zich om te constateren dat het leven in de Gouden Eeuw voor veel vrouwen en tot slaaf gemaakten geen pretje was. Artikelen over onderwerpen die nu in de belangstelling staan, zoals tolerantie, immigratie, etnische diversiteit, kolonisatie, slavenhandel en armoede zijn aan de oorspronkelijke Franse uitgave toegevoegd. De Gouden Eeuw, aldus de theoretische bespiegeling, was een maaksel van de 19de eeuw. In die tijd werd de Nederlandse nationale staat uit de grond gestampt, met vaandels en tromgeroffel en het om de haverklap onthullen van de standbeelden van Gouden Eeuwers als Oranje, De Ruyter, Rembrandt, Vondel en Hugo de Groot. J.P. Coen kreeg zijn beeld in Hoorn in 1887 en dat was meteen omstreden.

Maar het idee dat de Gouden Eeuw een verzinsel was van later, een veronderstelling die in de huidige historische kritiek pasmunt is, wordt eigenlijk al in de inleiding weerlegd. Zo is de bundel het met zichzelf niet helemaal eens. Al in de 17de eeuw was men zich ervan bewust dat de Republiek een bijzonder verschijnsel was, en dat drong door tot in de uithoeken van Europa. De ‘voyage en Hollande’ was een begrip voor prinsen, hovelingen en diplomaten, die met open mond rond keken naar dit wonder van welvaart en waterbeheer, van schilderkunst en rijk gevulde boekhandels, tevens magneet voor denkers en dichters die thuis hun mond moesten houden als Locke, Descartes en Bayle. Inquisitie-historici die in het verleden alleen maar zwarte bladzijden zien, zouden met een paar uurtjes in dit naslagwerk hun eigen ongelijk kunnen vinden.

Het neemt niet weg dat ook in deze dictionaire de worsteling met het verleden nooit ver is. Zo kunnen Marten en Oopjen, de twee meesterwerken van Rembrandt waarvan de pracht en rijkdom bijna uit de lijst springt, niet zonder het begeleidende vermaan dat de welvaart alleen dankzij de slavenhandel kon worden verworven. In het lemma slavenhandel, van de hand van Alex van Stipriaan, lees je dat tot in de kleinste dorpen werd geproduceerd voor de bevoorrading, de scheepsbouw, de assurantie en financiering van de slavernij. En dan gaat het ineens niet meer over toen maar over nu, als de auteur de vraag opwerpt of de toon en behandeling van het onderwerp slavenhandel door de huidige historici wel voldoende inclusief is.

Juist aan de interne tegenspraken van deze uitgave kun je goed zien hoe snel het is gegaan met de politisering van de geschiedenis, in Frankrijk la guerre des mémoires genoemd. Drie jaar geleden besloot het Amsterdam Museum niet langer van de Gouden Eeuw maar van de 17de eeuw te spreken. Minister Slob van Onderwijs, historicus, vond het onzin. Collega-historicus Mark Rutte vond dat ook. Na de recente excuses voor de slavernij en het idee dat hier een ‘komma’ werd gezet voor een nieuwe omgang met het verleden, is de vraag of de premier het woord Gouden Eeuw nog zal durven bezigen. In het regeerakkoord stond nog dat er een nieuwe poging zou worden gewaagd om het gesneefde Nationaal Historisch Museum alsnog op te richten. Laatste voortgangsbericht: verantwoordelijk staatssecretaris Uslu (D66, Cultuur) heeft besloten ‘nu ruimte te nemen voor een zorgvuldige verkenning en lessen te leren uit het verleden’. Dat museum komt er dus niet en ook op het voortbestaan van de Gouden Eeuw zou ik ondanks deze boeiende bundel geen fles zetten.

Willem Frijhoff e.a., (red.): De Gouden Eeuw in 500 portretten, taferelen en analyses. Uitgeverij van Wijnen. Twee delen; 1.200 pagina’s; € 75,-.