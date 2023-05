Het wordt tijd dat sciencefictionschrijver Johan Klein Haneveld een breder publiek vindt

Sciencefiction, zegt men vaak, is een genre van ideeën. Als dat klopt zit je met De laatste verkenner van Johan Klein Haneveld wel goed. In de 27 hier verzamelde verhalen spelen vervreemdende en geestverruimende concepten steevast de hoofdrol. Geen lukrake fantasietjes, overigens: Klein Hanevelds ideeën borduren altijd voort op de wetenschappelijke actualiteit, of hij nu schrijft over een buitenaards ecosysteem dat lijkt op een onderzees zenuwstelsel of over de belevenissen van de allerlaatste intelligentie op aarde.

Regelmatig klinkt daarbij een diepe verontwaardiging door over de huidige maatschappij, zoals in het verhaal waarin mensen op een verre planeet rücksichtslos het intelligente, maar bijna onvoorstelbaar buitenaardse inheemse leven afslachten zodat een kosmisch bedrijf meer winst kan maken. Op die momenten toont Klein Haneveld zijn verdriet over onze slechtste impulsen en schotelt hij de lezer werelden voor die gebukt gaan onder ongeremd kapitalisme, de gevolgen van uit de hand gelopen klimaatverandering en een bijna vanzelfsprekend gebrek aan respect voor de natuur.

Die ideeëncocktail serveert hij in licht verteerbaar proza, de zinnen kort en doeltreffend, zonder te veel stilistische tierelantijntjes. Zijn personages blijven soms wat oppervlakkig, maar dat deert nauwelijks: de intellectuele uitdaging van deze bundel ligt op een veel groter podium dan het persoonlijke.

De laatste verkenner is Klein Hanevelds 25ste boek, maar bij het grote publiek is hij nog altijd niet doorgebroken. In een rechtvaardiger wereld zou daarin eindelijk eens verandering komen.

Johan Klein Haneveld: De laatste verkenner. Godijn Publishing; 327 pagina’s; € 20.