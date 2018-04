Het was nooit donker in Nederland, want altijd was er het licht van de maan en de sterren

Ik zit in mijn werkkamer en kijk naar buiten. Daar schijnt het zonlicht fel. Het valt ook in mijn kamer naar binnen. Als ik er in kijk komen er tranen in mijn knipperende ogen. Om het effect te verzachten knip ik de bureaulamp boven mijn schrijfmachine aan. Het werkt. Nu bestrijdt het ene licht het andere. Mijn bureaulamp wint. Ik vraag me af of ik het ooit in mijn leven helemaal donker heb gezien. Ik denk het niet. Zelfs als ik mijn ogen dichtknijp is er altijd nog een soort licht. Een innerlijk licht?