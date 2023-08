‘Het Verdriet van Vredeveld’ zet het volle licht op moeders die een groot gezin draaiende hielden

Maartje Stuijt-van Baar baarde twaalf kinderen, van wie er maar negen volwassen zouden worden. Ze stierven kort na de geboorte aan zwakte, of wat later aan koortsaanvallen of als gevolg van een ongeluk. Bijna elk jaar een zwangerschap, een doop in de katholieke kerk, elke keer de hoop dat dit kind behouden zou blijven; telkens weer de pijn van het verlies. Maartje woonde in de 19de eeuw in Zuidoostbeemster, samen met haar man Jan had ze een bloeiend boerenbedrijf. Zij was de betovergrootmoeder van Truus Ruiter, die na de dood van haar moeder in de geschiedenis van haar voorouders dook.

Feitelijke gegevens kon zij op basis van archieven achterhalen, maar persoonlijk materiaal, zoals brieven en dagboeken, was er niet. Ruiter documenteerde zich goed, over de tijd, de streek, de gewoonten, het boerenbedrijf en het katholieke Noord-Holland. Dat hielp haar om haar voorouders tot leven te wekken, als personages in een historische roman. Het Verdriet van Vredeveld is met veel gevoel voor detail en taalgebruik geschreven. Het verhaal beslaat een volle eeuw, van de watersnoodramp in 1825, die Maartjes schoonmoeder Jannetje overleefde, tot 1925, het jaar waarin Maartje overleed. De roman zet het volle licht op moeders die een groot gezin draaiende hielden.

Truus Ruiter: Het Verdriet van Vredeveld. Probook; 456 pagina’s; € 26.