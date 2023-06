‘Het Surinamedagboek’ van Merijn de Boer gaat vooral over persoonlijke gedoetjes

In 2011 verscheen in literair tijdschrift Tirade het verslag van de reis die Merijn de Boer samen met zijn vader en zus vanuit Paramaribo naar het oostelijke binnenland van Suriname maakte. Ze volgden de route die Albert Helman in 1955 had afgelegd en die hij had geboekstaafd in Het eind van de kaart. En nu is er Het Surinamedagboek, waarin De Boer zijn reiservaringen uit 2011 heeft gefictionaliseerd tot een roman. Vader en zus zijn uit het verhaal verdwenen, wel is er een Utrechtse hoogleraar economisch publiekrecht op leeftijd die een eigen voorraad wijn heeft meegenomen, een tobbende vader uit Alkmaar die door zijn vrouw op avontuur is gestuurd naar de andere kant van de oceaan en nog zo wat Hollandse folklore.

In het verslag in Tirade was het De Boer te doen om Suriname en om Helman, in zijn roman is er vooral veel aandacht voor het onderlinge gedoe van de reizigers, die vaak meer met zichzelf en met elkaar bezig zijn dan met hun omgeving. In een voortkabbelend tempo doet het alter ego van de schrijver er allemaal verslag van in zijn dagboek. Het verschil met Helmans boek is hemelsbreed en daar maakt De Boer geen geheim van. Onderweg is de shampooflacon in zijn tas gaan lekken, ‘waardoor alles nu plakt en naar rozemarijn ruikt. Ook de boeken van Helman zitten ermee onder.’ Leuk voor wie ervan houdt.

Merijn de Boer: Het Surinamedagboek. Querido; 271 pagina’s; € 23,99.