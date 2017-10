Het probleem van de hoofdpersonages is het best te vatten in twee woorden: 'Laat maar'

Aan mooie zinnen en gevoelige observaties geen gebrek, maar wat is het probleem eigenlijk?

Renée van Marissing schreef een intiemer en subtieler portret. De hoofdpersoon is tegenstrijdig, vermoeiend, lief. En eenzaam: in gedachten zit ze regelmatig aan de bar van The Beanery, de beroemde installatie van Edward Kienholz in het Stedelijk Museum. Daar deelt ze haar problemen met een oude vrouw aan de bar. 'Dame', zegt deze troostend, 'jij hebt jezelf buitenspel gezet.'



Toch overtuigt ook Van Marissing niet helemaal. Het drama had scherper gekund, Karlijn heeft geen échte moeilijkheden. Aan mooie zinnen en gevoelige observaties geen gebrek, maar wat is het probleem eigenlijk? Wat is dat precies, jezelf buitenspel zetten, en waarom is dat erg? Karlijn zou antwoorden: laat maar. Terwijl niet vaak op zo'n tedere, genuanceerde manier over moederschap geschreven wordt.