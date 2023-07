‘Het plan’ biedt onthullend inkijkje in hoe wielerploeg Jumbo-Visma de beste ter wereld werd ★★★★☆

Nando Boers Beeld Dirk-Jan van Dijk

Goede titel, Het plan, het embedded verslag van wielerjournalist Nando Boers over de planmatige opkomst van wielerploeg Jumbo-Visma. Vorig jaar leidde dat plan – eindelijk – tot de hoofdprijs: de eindzege in de Tour de France van de Deen Jonas Vingegaard.

Heel knap hoe Boers naar dat glorieuze moment toewerkt. Onthullend ook, zij het misschien niet op de manier die Jumbo-Visma voor ogen stond toen de ploegleiding Boers in hun midden toeliet. Richard Plugge, de algemeen directeur, Merijn Zeeman, de sportief directeur en ‘hoofd prestatie’ Mathieu Heijboer transformeerden wat nu Jumbo-Visma heet van het nauwelijks presterende lachertje van het peloton tot de beste wielerploeg van de wereld.

Over de sport, het rennerslichaam, ploegtactiek, koersinzicht, voeding en materiaal hoef je de ploegleiding niets wijs te maken. Elke aangesloten dokter, osteopaat of voedingsdeskundige die Boers aan het woord laat, toont aan dat Jumbo-Visma een professionele organisatie is die weinig aan het toeval overlaat en toch openstaat voor nieuwe ideeën.

Maar de drie willen de ploeg leiden als een bedrijf en menen dat ze zich ook als topmanagers moeten bewijzen. Dat doen ze op een aandoenlijk amateuristische manier rond hun totempaal: het plan. Vooral Zeeman wil dat plan stevig onderbouwen met managementtheorieën, maar hij komt niet veel verder dan: ‘Een goed team heeft een geaccepteerde leider en een vastomlijnd doel.’

Open deuren

Boers registreert zeer uitvoerig de open deuren die ze keer op keer bij Jumbo-Visma intrappen als Zeeman weer een nieuw managementboek heeft gelezen – ‘feedback, ook heel belangrijk’. Wanneer gaan we nou eens fietsen, vraagt de lezer zich af. Boers’ verslagen van ploegleidersvergaderingen doen denken aan wat Renate Rubinstein schreef over Bij nader inzien van J.J. Voskuil: ‘Hadden ze hun sigaretten niet zelf moeten rollen, dan was het boek voor de helft korter geweest.’

Hun obsessieve belangstelling voor management zullen de mannen (de vrouwenploeg blijft onbenoemd) intellectueel wel niet kunnen volgen, oppert Zeeman. ‘Ik zou hier weinig van begrijpen als ik renner was en ik hier zat mee te luisteren’, zegt hij na een managementoverleg. Maar dan komen de renners aan het woord en wordt Het plan echt interessant. Dan wordt duidelijk dat de ploeg bestaat uit twee werelden: ploegleiders maken het plan, renners worden verondersteld het uit te voeren als Leibniz’ vensterloze monaden.

De leiding onderschat echter haar eigen menselijk kapitaal. Weliswaar scannen renners zoals Primoz Roglic en Vingegaard hooguit de boeken die Zeeman ze geeft, stuk voor stuk weten ze precies hoe ze collectief succes kunnen boeken. ‘Primoz trekt zijn eigen plan’, zag Tom Dumoulin. ‘Die zegt ja en amen en doet vervolgens toch wat hij wil.’ Kan de ploegleiding volgens hem niets van zeggen. ‘Want hij rijdt kneitergoed.’

Stoorzender Dumoulin

Met Dumoulin is de reden genoemd waarom naar het boek van Boers is uitgekeken. Want waarom duurde het verblijf van de Limburger zo kort en was het zonder wezenlijk resultaat voor de ploeg? Het korte antwoord: de verbintenis was een mismatch. Dumoulin wordt in het boek opgevoerd als een geweldige zeur en Jumbo-Visma haalde opgelucht adem toen hij zelf besloot per direct een punt achter zijn wielercarrière te zetten.

Zonder stoorzender werkte de ploeg toe naar het grote doel: de Tour van 2022. Het werd een hoogtepunt waarin alles samenkwam wat in die drie jaar daarvoor was gepland. Het is het beste deel van Het plan. Boers zit er met de neus bovenop, rijdt mee met fysiotherapeuten, trainers en mecaniciens en spreekt renners. Een verademing na al dat managementgeneuzel.

De elfde etappe in de Tour van vorig jaar is Jumbo-Visma’s lakmoesproef. Als Real Madrid-Ajax (0-2) in 1995 een masterclass is van een Nederlandse voetbalploeg, dan is de ritzege van Vingegaard op de Col du Granon daar het wielerequivalent van. Op tactisch en strategisch perfecte wijze rijdt het Jumbo-Vismacollectief titelhouder Tadej Pogacar in de vernieling.

Helemaal indrukwekkend is dat Boers overtuigend duidelijk maakt dat deze uitvoering maanden tevoren door Zeeman met ploegleiders en renners is bekokstoofd. Zoals het op papier stond, zo werd het werkelijkheid. Dat is nog eens een plan.

Nando Boers: Het plan – Hoe Team Jumbo-Visma de beste wielerploeg ter wereld werd. Ambo Anthos; 376 pagina’s; € 25.