‘Het nieuwe sinterklaasboek van Charlotte Dematons is al 150 keer besteld in een paar dagen’

Antoinette van den Berg Beeld Annabel Miedema

Het is juli, maar Sinterklaas van Charlotte Dematons is jullie bestverkochte boek van de week.

‘Het komt pas in oktober uit, maar we kunnen niet om de vooruitbestellingen heen. In een paar dagen tijd is het al 150 keer besteld en iedere dag komen er meer bestellingen binnen. Haar sinterklaasboek uit 2007, met Zwarte Pieten, is uitverkocht en niet meer verkrijgbaar. Op Marktplaats wordt het nu voor 150 euro aangeboden.

‘In deze nieuwe versie zijn verschillende soorten Pieten te zien. Afgelopen jaren bleef er vraag naar dit boek. Iedereen is blij dat er nu een nieuwe versie is. Ze kan de sinterklaasbelevenis zo prachtig en met humor vatten. Klanten zijn terecht bang dat het snel is uitverkocht.’

Terug naar de zomer. In de zomervakantie zakt het leesniveau van veel kinderen weg omdat ze zes weken weinig lezen. Krijgen jullie daar iets van mee?

‘Vooral leerkrachten merken sterk dat het leesniveau van kinderen na de zomervakantie achteruitgaat. We zien dus dat scholen kinderen steeds vaker leespakketjes met boeken meegeven. Ook uitgevers spelen erop in. Zo zijn er meer doeboeken waarin ook flink wat te lezen valt.

‘Zelf proberen we het onder de aandacht te brengen door acties als ‘stuur je mooiste zomerleesfoto in’. Ik merk dat het besef bij ouders groter is dan voorheen. De weken voor de zomervakantie is het bij ons heel druk met ouders en kinderen die een boek voor de vakantie komen kopen.’

Wat is jullie tip van de week?

‘We hebben er twee. Kluut & Kanoet ontdekken eb en vloed van Laura Steigenga en Sabine Tigchelaar. Het is uitgegeven in eigen beheer. Eerlijk gezegd kunnen we vaak niets met dit soort boeken, dat zal iedere boekhandelaar beamen, maar dit kinderboek, een Waddengids, is prachtig gemaakt.

‘En dan de dichtbundel Gelukkig en blij van Edward van de Vendel en Martijn van der Linden. Schitterende gedichten met humor en gekke details. Poëzie lezen met kinderen is een verrijking; ze leren lezen op een andere manier. Geschikt vanaf 5 jaar en het blijft leuk tot je 106 bent!’

Toptien bestverkochte boeken bij Kinderboekwinkel de Toverlantaarn in Leeuwarden :

1. Charlotte Dematons: Sinterklaas; Uitgeverij Dematons

2. Charlotte Dematons: Nederland maxi; Lemniscaat

3. Laura Steigenga en Sabine Tigchelaar: Kluut & Kanoet ontdekken eb en vloed; Eigen beheer

4. Loes Riphagen: Het Kabouterboek; Gottmer

5. Erin Doom: De tranenmaker; A.W. Bruna

6. Max Velthuijs: Ik ben Kikker! (met handpop); Leopold

7. Sujean Rim: Adem in…; Altamira

8. Annejan Mieras: Het kleine heelal; Lemniscaat

9. Paul van Loon: Monsterhaai; Leopold

10. Lars van de Goor: Het land achter de elfendeur; Christofoor