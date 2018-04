Het lijken de religieuze weken wel in de CPNB bestseller 60

Niet eerder in de geschiedenis van de Week van de Klassieken is het voorgekomen dat een boek over de Griekse en/of Latijnse cultuur in de top 3 van de CPNB Bestseller 60 staat. Nu is dat wél het geval: het is jammer dat Mythos net van de eerste plaats gewipt is door Santa Montefiore's Onder de Italiaanse zon, maar een tweede plaats (en een vijfde week) in de Top 60 voor Stephen Fry's hervertelling van de Griekse mythen en sagen is nog steeds een unicum. Ook het themaboekje behorende bij de Week behaalt een hoge notering: De portiek van de buren, waarin David Rijser onderzoekt hoe men in de oudheid dacht dat er gedacht werd, en hoe dat denken in de antieke literatuur werd verbeeld, staat op 19.