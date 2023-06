‘Het lied van de zee’ van A.G. Slatter is een grimmig sprookje dat elke fantasyliefhebber zal bekoren

Het lied van de zee van A.G. Slatter is een donker sprookje waarin niet bezuinigd wordt op verontrustende thema’s als incest, babymoord en verkrachting. Haar roman speelt zich af in een wereld waarin het buitengewone continu op het alledaagse botst. Van zeemeerminnen, ver verwijderd van hun gezellige Disney-tegenhangers, tot wat ze ‘dodelingen’ noemt.

Slatter gebruikt zulke grimmige fantasieën voor een verhaal over verhalen. ‘Een spoor van een verhaal is alles wat nodig is om je weg in de wereld te vinden’, denkt hoofdpersoon Miren O’Malley halverwege, en dat lijkt een boodschap die de auteur haar lezers wil inprenten. Een verzameling naargeestige sprookjes speelt zelfs zo’n belangrijke rol dat ze op verschillende momenten – soms wat gekunsteld – woordelijk aan de lezer worden voorgedragen.

Het proza van Slatters Engelstalige origineel verliest in de Nederlandse vertaling wat van zijn schoonheid en ritme (‘down, down, a’down into the crypt’ wordt simpelweg ‘omlaag en verder omlaag, naar de crypte’), maar het verhaal overtuigt alsnog. Het lied van de zee begint traag, als een gotische tegenhanger van een roman van Jane Austen, maar ontpopt zich gaandeweg tot een meeslepend verhaal dat elke sprookjes- en fantasyliefhebber zal bekoren.

A.G. Slatter: Het lied van de zee. Uit het Engels vertaald door Maren Mostert. Boekerij; 368 pagina’s; € 23,99.