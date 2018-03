Het lege nest is een geliefd symbool op de omslag van boeken over ouderschap

De term is niet opgenomen in de DSM, het handboek van psychiatrische stoornissen. Maar het is geen onbekende vorm van depressie: het legenestsyndroom, ouderlijk verdriet om het jongste of enig kind dat het huis verlaat.



Het nest als symbool van geborgenheid is oud. Het komt voor in het Oude Testament ('als een zwervende vogel, uit het nest gedreven', Jesaja 16:2), figureert in een van de oudste Nederlandse zinnen ('Hebban olla vogala nestas hagunnan', 11de eeuw) en kent negatieve varianten als 'je nest bevuilen' en 'in de nesten zitten'.