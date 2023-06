Het laatste boek van Hilary Mantel vóór Wolf Hall is erg de moeite waard

Na haar fenomenale Cromwell-trilogie had Hilary Mantel geen tijd van leven meer om ons nieuwe proeven van haar brille te schenken, maar gelukkig is er nog een hoop ouder werk om te ontdekken of herontdekken. Voorbij het zwart (Beyond Black) bijvoorbeeld, het laatste boek dat ze (in 2005) publiceerde vóór Wolf Hall en zijn vervolgdelen.

Het boek is gesitueerd in de jaren negentig en heeft als hoofdpersoon het zwaarlijvige medium Alison Harte. Alison reist samen met haar broodmagere assistent Colette langs de troosteloze stadjes in de periferie van Londen, waar ze optreedt in zaaltjes waarvan de bezoekers via haar in contact hopen te komen met hun overleden geliefden en familie. Nee, Alison is geen bedrieger, al weet ze haar publiek uitstekend te bespelen. Ze wordt ook zelf voortdurend gekweld door geesten, vooral de walgelijke smeerlap Morris. Hij blijkt de geest van een figuur uit haar jeugd: Alisons moeder was een verslaafde prostituee die in een huis woonde te midden van allerlei agressief geteisem.

Aanvankelijk ben je als lezer geneigd Alisons geestverschijningen te interpreteren als de waanbeelden van een zwaar getraumatiseerd persoon (en dat laatste ís Alison ook), maar gaandeweg wordt duidelijk dat het anders ligt. Veel gruwel, in deze roman, maar ook indrukwekkende beelden van het leven in de marge en zelfs humor. Wacht maar tot de geest van prinses Diana zich aandient.

Hilary Mantel: Voorbij het zwart. Uit het Engels vertaald door Harm Damsma en Niek Miedema. Meridiaan; 560 pagina’s; € 32,50.