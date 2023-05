‘Het is heel bijzonder hoe de gemeente Nijmegen het lezen stimuleert’

Astrid Verhoeven Beeld Annabel Miedema

U bent nieuw in de Volkskrant Boekenraad. Hoe zou u uw boekhandel typeren?

‘Dekker v.d. Vegt zit in het centrum van Nijmegen, heeft een breed aanbod en een mooi gemixt publiek. Oudere lezers, maar ook veel jongeren en studenten – Nijmegen is een echte studentenstad. Vroeger behoorden we tot de Selexyz- en Polare-winkels, sinds 2014 zijn we weer zelfstandig. We vierden vorig jaar ons honderdjarig bestaan.

‘Zelf ben in 1995 in de winkel begonnen als uitzendkracht en nooit meer weggegaan. Nu ben ik een van de drie vrouwelijke eigenaren.’

Jullie organiseren veel in de boekhandel.

‘Klopt, ik denk zo’n tachtig activiteiten per jaar. Daar komt vooral een trouw, wat ouder publiek op af; we hebben altijd een volle zaal. Met jongeren is het moeilijker. Als je iets met influencers doet, of bekende mensen, dan komen ze wel.’

Staat deze week alles in het teken van 4 en 5 mei?

‘Dat valt mee, afgezien van de jaarlijkse hausse aan Tweede Wereldoorlog-boeken. Maar daarvan verkopen we er niet per se meer dan normaal. Die boeken lopen altijd goed.

‘De nieuwe roman van Tessa de Loo, over het bombardement op Nijmegen in 1944, is ons bestverkochte boek sinds het half april verscheen. Ze schreef het in opdracht van onze burgemeester, Hubert Bruls, die een enorme fan is van literatuur. Ook schrijver Jaap Robben – al maanden in onze toptien – kreeg een bijdrage van de gemeente om een boek te schrijven waar Nijmegen in voorkomt. Heel bijzonder, hoe de gemeente zo het lezen en schrijven stimuleert. Daar mogen we blij mee zijn.’

Jullie leestip is Shy, de nieuwe roman van Max Porter. Wat maakt dit boek zo goed?

‘Bij Dekker v.d. Vegt waren we allemaal fan van zijn vorige boeken, Lanny en Verdriet is het ding met veren. Dit heeft een vergelijkbare stijl, heel ritmisch en met wisselende vertellers. Ik heb Porter een stukje horen voorlezen, dan krijg je nog beter door hoe het boek in elkaar zit. Het verhaal beslaat een paar uur en gaat over een jongen die uit een jeugdinstelling ontsnapt. Zijn angst en onzekerheid spatten van de pagina’s.’

Toptien bestverkochte boeken bij Dekker v.d. Vegt boekverkopers:

1. Tessa de Loo: De stad in je hoofd; De Arbeiderspers

2. Bert Wagendorp: Kalle; Uitgeverij Pluim

3. Nicci French: Heeft iemand Charlotte Salter gezien?; Ambo Anthos

4. Anya Niewierra: De Camino; Luitingh-Sijthoff

5. Jo Nesbø: Bloedmaan; Cargo

6. Gijs Wilbrink: De beesten; Thomas Rap

7. Ian McEwan: Lessen; De Harmonie

8. Floortje Dessing: Heimwee moet je koesteren; Meulenhoff

9. Kees Moerbeek: Het verleden is een vreemd land – Nijmegen, zo mooi als het was; Moerbeek

10. Jaap Robben: Schemerleven; De Geus