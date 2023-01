Het debuut van Daniël Vis maakt indruk, maar is niet helemaal in evenwicht ★★★☆☆

Daniël Vis Beeld Irwan Droog

Er zijn boeken die je gefascineerd en ook met een zekere bewondering leest, maar die tóch ergens rammelen. Die ervaring had ik met Een woelend lichaam, de debuutroman van Daniël Vis (1988), die eerder drie dichtbundels schreef.

De hoofdpersoon – zijn naam wordt niet genoemd – verliest als puber zijn moeder, die na enkele jaren ziekte aan een hersentumor overlijdt. Hij heeft moeite met haar aftakelingsproces en ontwikkelt zelfs een fysieke afkeer van haar. Je ziet het als lezer aankomen: dit zijn traumatische ervaringen en nu volgt een hobbelige weg naar de volwassenheid. En inderdaad, hij struikelt geregeld op dat pad, kan zijn leven niet sturen, voelt zich ontheemd en weet vooral in de liefde geen weg te vinden.

Het lijkt helder: puber verliest zijn moeder, zoekt beschutting bij vrouwen, kan zich door zijn ervaringen niet hechten, maar bevrijdt zich gaandeweg.

Zo’n oppervlakkige samenvatting doet echter geen recht aan deze roman, waarin de hoofdfiguur geen cliché is, maar een authentiek en gelaagd personage. Juist hierin schuilt echter ook de zwakte van dit boek.

Er is vóór de moeder ziek wordt al een en ander aan de hand met de zoon. Hij is op zijn 12de al erg seksueel gericht – niet vreemd, maar hij ziet meisjes niet als mensen van vlees en bloed, ze hebben voor hem geen gezicht, geen persoonlijkheid; ze zijn louter lichamen, inwisselbare abstracties op wie hij fantasieën projecteert. In zijn seksuele verlangens versmelten ze: de ‘druppelvormige billen’ van Bo, maar ook ‘naamloze borsten’ en ‘iemands blote benen’. Dit patroon blijft zichtbaar na het overlijden van zijn moeder, als hij aan ‘relaties’ toekomt. Van wezenlijke banden, verbondenheid, is geen sprake.

Geen compleet plaatje

Er is dus iets met deze jongen, maar wat? De auteur geeft de lezer puzzelstukjes die niet tot een compleet plaatje leiden. De jongen heeft angsten, liegt gemakkelijk, is niet in staat tot wezenlijk contact en hunkert desalniettemin naar intimiteit. Als zijn moeder ziek is en sterft, stopt hij zijn emoties weg. Wil Vis laten zien dat het verlies van zijn moeder het toch al gebutste gevoelsleven van de zoon een extra kras toebrengt? Het wordt niet echt duidelijk.

De hoofdfiguur klungelt met zijn studie en gaat op een gegeven moment als lijkverzorger werken. Dagelijks omringt hij zich nu met ‘lichamen’ – de symboliek dringt zich aan de lezer op. Zijn dode moeder heeft hij niet willen aanraken en je voelt: hier begint verwerking, bevrijding. Louterend werkt ook zijn relatie met Yvonne. Zij confronteert hem met zijn karakter en gedrag, verwijt hem dat hij steeds op zoek is naar iets om verdrietig over te zijn, bijvoorbeeld als hij over zijn moeder vertelt, alsof hij ermee koketteert. Misschien heeft Yvonne gelijk, maar de lezer kan dat niet beoordelen, aangezien de hoofdfiguur nergens over zijn moeder spreekt. Ook hier ontbreekt een – niet onbelangrijk – puzzelstukje.

Van de ene kant mis je dus aanknopingspunten, anderzijds had de auteur kunnen wieden in sommige passages. De seksscènes zijn soms onnodig uitgebreid en dat geldt ook voor de beschrijvingen van het afleggen van doden, waaraan Vis zich ietwat te buiten gaat.

De leegte vullen

En toch. Ondanks tekortkomingen maakt Een woelend lichaam indruk. De getormenteerde jongen irriteert in zijn egocentriciteit, maar weet ook te ontroeren door zijn eenzaamheid, de leegte die hij is. Vaak staat hij ’s nachts met zijn oren tegen de muur als de baby van zijn buren huilt. Hij wil haar troosten, zingt door de muur een kalmerend liedje voor haar en verbeeldt zich op een nacht zelfs dat hij het huilende kind aan zijn tepel kan laten drinken, ‘alsof ik iets te geven had’. Dat bijna achteloze zinnetje omvat de tragiek van dit personage: hij wil iets betekenen, maar voelt onmacht. Wanhopig is hij op zoek naar het vullen van een leegte en daarmee naar warmte. De scènes met de huilende baby balanceren op het randje van kitsch, maar Vis weet zich daarboven te verheffen en zo te ontroeren. Dat getuigt van vakmanschap.

Je proeft dat in Een woelend lichaam smakelijke ingrediënten zijn gebruikt, maar dat de doseringen niet helemaal kloppen. Het resultaat is een gerecht dat wat onbestemd is, maar tóch smaakt – en nieuwsgierig maakt naar wat er zal volgen.

Daniël Vis: Een woelend lichaam. Hollands Diep; 143 pagina’s; € 16,99.