Herman Gorter haalde regelmatig de krant. Niet als dichter maar als cricketer

Foto van Herman Gorter met tennisvrienden. Linksonder de medaille die hij won met cricket. Beeld Lina Selg

‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’: er zijn weinig mensen die bij dat nieuwe geluid denken aan het fluitje van een sportwedstrijd, maar bij Herman Gorter is dat nog niet zo’n vreemde associatie. De dichter van Mei en van tijdloze regels als ‘Zie je ik hou van je’, ‘ik wou het helemaal zeggen –/ Maar ik kan het toch niet zeggen’ was een fanatieke sporter. Hij deed aan tennis, schaatsen, zwemmen, bergbeklimmen, roeien en was als voetballer een verdienstelijke spits. Bestuurlijk was hij ook actief, onder andere als secretaris van de plaatselijke tennisvereniging. In die hoedanigheid heeft hij regels op zijn naam staan als: ‘De weinige ruimte, die aan een der zijden van de baan was, is vergroot, zoodat het veld nu aan alle eischen voldoet.’

Het meeste succes had hij met cricket – de poëzie niet meegerekend, al zou het er nog om spannen: als cricketer haalde hij regelmatig de krant. Zo stond in Het Nieuws van den Dag op 25 september 1883 het bericht over een wedstrijd van twee dagen daarvoor: ‘Het was een schoone dag voor dit spel vol gezonde beweging en krachtsinspanning. Door de Amsterdamsche Cricket-Club werd de eerste medaille gewonnen met 66 punten, tegen 52 van de Utrechtsche. De heer H. Gorter maakte van deze 66 punten 32 en behaalde daarmee dus den personeelen prijs.’

De medaille van Herman Gorter. Beeld Lina Selg

Hij werd daarvoor beloond met een medaille die bewaard wordt in het Literatuurmuseum: de meest tastbare lof die Gorter ooit is toegevallen. Het is een opvallend kleine medaille: het formaat nauwelijks groter dan van een 2-euromunt, zij het wel iets dikker. Op de ene kant staat: ‘Uitgeloofd door de A.C.C.R.U.N.’: de club waarvoor hij speelde en die hij zelf had opgericht. ‘Gewonnen door H. Gorter 23 sept 1883’, op de andere. Die wedstrijd in 1883 vormt niet eens het hoogtepunt van zijn sportcarrière: hij zou het nationaal elftal halen. Dat levert in het minibiografietje op de website van de Koninklijke Bibliotheek deze fraaie opsomming op:

1890. Crisis: neemt afstand van de Tachtigers, keert zich naar het symbolisme

1892. Maakt deel uit van het eerste Nederlandse cricketelftal

Want Gorter was natuurlijk óók nog dichter. De meeste van zijn collega’s beschouwden zijn sportieve fanatisme als een leuke eigenaardigheid, Frederik van Eeden trapte zelf graag een balletje mee. Alleen Willem Kloos had er moeite mee. Kon dit wel een dichter zijn, deze man die de indruk wekte ‘van een flinken voetballer’ meer dan van iemand die leefde ‘in diepere psychische gewesten’?

De meeste moeite met zijn sportactiviteiten hadden zijn socialistische kameraden. Hoewel Gorters poëzie steeds nadrukkelijker socialistisch werd, klonk er kritiek: ‘Gorter gaat tennissen en voetballen met de Hilversumse bourgeoisie’, zo valt te lezen in een boek over voetballende schrijvers, Literatuur met een doel van Erik Brouwer. Maar het cricketveld zou Gorter niet in de steek laten.