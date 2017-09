Herfst in de CPNB 60: zelfhulpboeken schieten als paddestoelen uit de grond

Want ja, ook bol.com heeft teleurstellingen gekend, al zou je dat niet zo snel verwachten van het inmiddels alomtegenwoordige online warenhuis; de boeken in de Top 60 hebben hun plaats voor een groot deel te danken aan het aantal verkochte exemplaren via Bol. Maar dat was dus niet altijd zo, en het ging zeker niet vanzelf. Van Schaeffer komen wijsheden als: 'Succesvol worden is één, het blijven is nog veel moeilijker,' en: 'Je moet jezelf steeds opnieuw uitvinden.'



Dat is in ieder geval een les die Jim Bakkum heeft opgevolgd. Speelde hij vorig jaar nog een stripper in de 12+-komedie Onze jongens, nu komt hij met een voorlees- en liedjesboek voor kinderen vanaf twee jaar: Dadoe. Zelfhulp werkt: Dadoe komt binnen op een elfde plaats.